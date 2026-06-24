La Diputación de Sevilla acompaña a la familia de la primera víctima identificada en la fosa de Pico Reja

Restos identificados de José León Trejo tras su exhumación en la Fosa de Pico Reja. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha presentado este miércoles, 24 de junio, sus respetos a la familia de José León Trejo, la primera víctima cuyos restos han sido identificados tras su exhumación en la Fosa de Pico Reja.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, presente en el Cementerio de San Fernando, ha considerado que la entrega de los restos del profesor y concejal republicano represaliado por el franquismo "es un acto emocionante de justicia y restitución".

Fernández, que se ha sumado a las palabras en este sentido del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado "el derecho de las familias a conocer la verdad" y ha coincidido en que los trabajos de exhumación en la Fosa Pico Reja han sido "ejemplo de colaboración entre las cuatro administraciones implicadas, que ha permitido exhumar los restos de 1.789 víctimas y de que hayamos podido hacer entrega de los restos de la primera persona identificada".

Casimiro Fernández ha suscrito que "éste es el camino que debemos seguir en los otros trabajos que hay pendientes en este Cementerio de San Fernando y en el conjunto de la provincia".

Por último, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía ha mostrado su satisfacción y la intención de la Diputación de sumar al homenaje específico que el Gobierno de España tiene previsto promover en consenso con la familia para que, según ha explicado Toscano, "se reconozca públicamente que estas personas asesinadas lo fueron por defender la legalidad democrática".