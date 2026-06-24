Comparecencia de Sánchez en el Congreso, en directo: última hora sobre casos de corrupción, Feijóo y las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press
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Publicado: miércoles, 24 junio 2026 7:44
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MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso tras las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE y el último Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

Lo hará en una sesión en la que también tomará la palabra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en la que previsiblemente se abordarán el futuro de la legislatura, los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y la posibilidad de una cuestión de confianza.

Sigue en Europa Press la última hora de la comparecencia de Sánchez en el Congreso:

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