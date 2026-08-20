La Diputación de Sevilla amplía el control de los mosquitos con virus del Nilo en el Corredor Verde de Guadiamar

Dron sobrevuela zona rural. Foto de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla ampliará, durante la noche de este jueves, las actuaciones preventivas de vigilancia y control de los mosquitos 'Culex', potenciales transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO), al Corredor Verde del Guadiamar (Sevilla), concretamente en el municipio de Villamanrique de la Condesa y en la zona colindante de Aznalcázar.

Según ha precisado la administración provincial en una nota de prensa, la acción será coordinada desde el Área de Servicios Públicos Supramunicipales, tras haber solicitado y obtenido la pertinente autorización de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para intervenir en el borde inmediato, hasta una distancia de 100 metros.

De esta manera, se incrementará el perímetro de protección como respuesta a la "elevada incidencia epidemiológica" registrada en la localidad durante las últimas semanas, donde las autoridades sanitarias han notificado once casos positivos confirmados en seres humanos desde el 21 de julio hasta el 17 de agosto.

Ante este escenario, la Diputación ha iniciado el despliegue de un programa de "intervenciones de choque" en áreas periurbanas y entornos autorizados, de manera que ha puesto el foco en reforzar estas labores de vigilancia y control, con el objetivo de "frenar la propagación" del mosquito vector del virus.

Desde que el municipio ha sido declarado "área en alerta", se han aplicado tratamientos adulticidas, con frecuencia quincenal, en las zonas de vegetación que sirven de "refugio natural" a los insectos, de manera que los trabajos de la madrugada del pasado 18 de agosto se han concentrado en la periferia sur y este del municipio, que abarca la Dehesa Boyal, la Vereda de los Labrados, Los Torrejones y diversos tramos de la Vereda de Hinojos.

EXTENSIÓN DE LAS TAREAS HACIA HUELVA

Asimismo, las tareas del pasado miércoles 19 y este jueves 20 se han extendido al entorno del camino del Quema, la Vereda de los Labrados, la Dehesa del Gobierno y rutas rurales del suroeste como en la Juncosilla, la Gloria y la vereda del Rocío.

En relación con la vigilancia y el tratamiento de focos larvarios, los equipos técnicos han realizado la prospección y tratamiento larvicida de nuevos puntos con agua en el arroyo del Gato, aguas abajo de la estación depuradora y en el regajo del Almirante, en los bordes sur y sureste, así como en los márgenes de las carreteras de El Rocío e Hinojos (Huelva).

Con todo ello, las inspecciones han determinado que más del 70 por ciento de los puntos previamente catalogados se encuentran secos, al igual que no se ha detectado presencia de larvas en la mayoría de los que actualmente contienen agua.

Igualmente, se ha emprendido una búsqueda de puntos de control en zonas de cultivos leñosos del extremo sur y zonas colindantes de Aznalcázar, al mismo tiempo que se ha dado orden a los equipos técnicos para aplicar tratamientos y realizar un seguimiento en dos encharcamientos específicos en zonas de regadío al sur, donde se ha detectado presencia de larvas.