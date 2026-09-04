La Diputación de Sevilla amplía su museo al aire libre con nuevos murales de cinco artistas en otros tantos municipios

Foto de familia tras la presentación de la tercera edición de 'Plazes', en la Casa de la Provincia - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Plazes', el programa de arte mural organizado y producido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, en colaboración con los ayuntamientos de los municipios participantes y comisariado por Delimbo, inicia en 2026 su tercera edición con una nueva dimensión. La Casa de la Provincia ha acogido su presentación, que ha contado con la participación del diputado del área, Casimiro Fernández, y los representantes municipales de Morón de la Frontera, Paradas, Cañada Rosal, El Castillo de las Guardas y El Pedroso.

Asimismo, han estado presentes los artistas Fátima de Juan, Rubén Guerrero, Manolo Mesa, Johanna Failer y Srger, así como la comisaria del proyecto, Laura Calvarro, tal como informa en una nota de prensa. Tras dos primeras convocatorias que han consolidado el proyecto y han generado una colección de ocho murales integrados en distintos pueblos de la provincia, "'Plazes' amplía su escala con cinco nuevas intervenciones en cinco municipios, elevando a trece las obras que forman parte de este museo al aire libre en continuo crecimiento", ha destacado el diputado de Cultura.

Desde su nacimiento en 2024, el programa plantea el arte mural como una forma de intervenir en el territorio desde la creación contemporánea, poniendo en diálogo a los artistas con la historia, el paisaje y las comunidades que habitan cada municipio, ha referido la comisaria, Laura Calvarro. Además, Casimiro Fernández ha indicado que "la experiencia de las dos primeras ediciones ha demostrado la capacidad del proyecto para generar implicación entre los vecinos, activar los espacios públicos y hacer que las obras pasen a formar parte del tejido cultural y social de los pueblos".

En este sentido, ha dicho el diputado, "echando la vista atrás, mostramos nuestra satisfacción con la consecución de estas metas que nos marcamos con los murales realizados por Alberto Montes en Los Corrales, Pedro Almeida en Camas, Osier Luther en Mairena del Aljarafe, Virginia Bersabé en El Viso del Alcor, Zésar Bahamonte en Fuentes de Andalucía, Ana Barriga en Cantillana, Ana Langeheldt en Villanueva de San Juan y Manuel León en Villanueva del Ariscal".

Los artistas seleccionados para esta edición son Rubén Guerrero, Manolo Mesa, Fátima de Juan, Johanna Failer y Srger, cinco trayectorias y lenguajes muy diferentes que llevarán su trabajo a Morón de la Frontera, Paradas, Cañada Rosal, El Castillo de las Guardas y El Pedroso, respectivamente.

Sus intervenciones ocuparán desde un muro residencial mediante un acuerdo con los vecinos, un silo situado entre olivares, un muro de nueva construcción junto a la piscina municipal, hasta un edificio con diferentes usos municipales o un centro de formación cuyas distintas fachadas serán intervenidas.

A los artistas vinculados al ámbito andaluz se suma en esta ocasión Fátima de Juan, artista afincada en Mallorca, cuya incorporación amplía el proyecto hacia otras escenas y contextos del arte contemporáneo español. Su presencia se integra en una colección que busca crecer desde la diversidad de miradas y establecer nuevos diálogos que promuevan vínculos entre el territorio sevillano y el nacional.

ARTISTAS DE UNA 'SÓLIDA TRAYECTORIA'

La selección reúne a artistas con una "sólida trayectoria" en el arte público y la pintura contemporánea: Rubén Guerrero lleva décadas investigando los fundamentos de la pintura y los límites de su superficie, construyendo estructuras y espacios que sitúan la práctica pictórica en un territorio radicalmente contemporáneo.

Manolo Mesa desarrolla un lenguaje propio en el que la cerámica tradicional española ocupa un lugar destacado, junto a otros objetos y elementos vinculados a la cultura material, que aborda desde una perspectiva antropológica. "En su obra, estos elementos adquieren nuevas dimensiones al trasladarse al gran formato, funcionando como huellas de la memoria y de las formas de vida de las comunidades".

Fátima de Juan construye un "universo visual en torno a la figura femenina" y trabaja desde la herencia del grafiti y la ilustración, con una trayectoria que la ha llevado a intervenir muros en distintas ciudades españolas e internacionales.

Johanna Failer, artista visual afincada entre Sevilla y Dresde, desarrolla una práctica "que atraviesa pintura, vídeo, collage, objeto y libro", marcada por una reflexión sobre la arquitectura, los espacios que habitamos y las posibilidades de transformación de lo cotidiano.

Srger, artista sevillano vinculado a la cultura del graffiti, "combina su herencia urbana con una pintura de carácter conceptual en la que conviven elementos figurativos y abstractos y donde el propio espacio arquitectónico adquiere un papel fundamental".

'Plazes' sigue dibujando una ruta de arte contemporáneo sobre el territorio con cinco nuevos murales para una colección que ya forma parte del paisaje de la provincia. Así, la iniciativa impulsada por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla no solo consolida un atractivo cultural, sino que refuerza la cohesión territorial y el arte como elemento identitario en los espacios comunes.