La Diputación de Sevilla anuncia tratamientos frente a mosquitos en 1.500 hectáreas de paso de hermandades

Reunión Plan Romero 2026 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado la ampliación del dispositivo con del Plan Romero en 2026, dado que a los operativos de limpieza y retirada de residuos y al despliegue de bomberos se suma, por segundo año, la intervención de equipos específicos para el control y los tratamientos frente a los mosquitos que pueden transmitir el Virus del Nilo Occidental (VNO) en zonas de tránsito y concentración de hermandades, en concreto en una superficie superior a 1.542,46 hectáreas.

Según ha referido la institución provincial en una nota, el dispositivo estará integrado por siete equipos de campo, que desarrollarán su trabajo durante un periodo estimado de entre tres y cinco jornadas, con intervenciones antes y durante el paso de hermandades en sus recorridos de ida y vuelta, entre el 11 y el 29 de mayo. Así, se actuará tanto parcelas de descanso como rutas de paso situadas en los entornos periurbanos de 15 municipios del Bajo Guadalquivir y el Aljarafe.

Para la delimitación de zonas de actuación, se ha utilizado información espacial georreferenciada cedida por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), que gestiona y coordina la información relativa al dispositivo de vigilancia del Plan Romero.

Asimismo, las áreas seleccionadas comprenden todos los tramos de las rutas de paso y parcelas de descanso que se encuentran total o parcialmente dentro de las zonas periurbanas en las que tiene encomendado actuar la Diputación, situadas en un radio de 1,5 kilómetros alrededor de los cascos urbanos principales, secundarios y diseminados.

En total, se han seleccionado 85 polígonos no solapados de 12 municipios con parcelas de sesteo y pernocta, con una superficie de 54,79 hectáreas; y 458 polígonos de rutas de paso en los 15 municipios, que suman 1.487,77 hectáreas.

El municipio con mayor superficie de parcelas es Aznalcázar --31,8 por ciento--, seguido de Villamanrique de la Condesa --27,8 por ciento--, mientras que los municipios con mayor superficie de zona de paso son Alcalá de Guadaíra --17,7 por ciento-- y Dos Hermanas --15, por ciento--, seguidos de Aznalcázar, Utrera y Villamanrique de la Condesa, con poco más del 12 por ciento cada uno de ellos.

Con este contexto, las actuaciones contemplan la intensificación de la vigilancia de zonas susceptibles de cría, así como la aplicación de tratamientos larvicidas en aquellas zonas en las que se detecte la presencia de larvas y en su entorno inmediato. Las intervenciones se llevarán a cabo antes y durante el paso de hermandades en su camino de ida y vuelta entre el 11 y el 29 de mayo.

Del mismo modo, se realizarán tratamientos adulticidas entre el 11 y 15 de mayo, con el objetivo de garantizar un periodo de reserva mínimo de dos días hasta el paso de las primeras hermandades por las zonas seleccionadas a partir del día 18 de mayo.

LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN

El diputado de Servicios Públicos Supramuncipales, Gonzalo Domínguez, ha informado de este dispositivo tras su participación en la reunión de coordinación del Plan Romero 'Caminos Provincia de Sevilla', celebrada en la Delegación del Gobierno de la Junta. El citado plan se activará el 18 de mayo y se desactivará el 28 de mayo.

Durante este periodo, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, que preside la Diputación, realizará labores de prevención, extinción de incendios y salvamento en los caminos del Aljarafe por los que transitan las hermandades.

El mando responsable del operativo del Consorcio en el Plan Romero 2026 será el sargento jefe del Parque Central de Sanlúcar la Mayor, Juan José Martínez Cardellat.

Se establecerá un punto de retén en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Villamanrique de la Condesa y otro punto de retén en el Módulo 061 en Aznalcázar, junto a la sede del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública (Iespa).

Los lugares asignados para los retenes podrán ser modificados por causas operativas o a solicitud del mando responsable del Plan Romero. Cada retén dispondrá de un vehículo tipo BRP, con una dotación de tres efectivos y equipos de excarcelación de primera intervención. El dispositivo implicará en esos días a 14 vehículos, 42 bomberos y bomberas del Consorcio y un total de 642 horas de trabajo.

El personal operativo podrá realizar un recorrido de vigilancia hasta el Vado del Quema, autorizado previamente por el mando y dando conocimiento al Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Sevilla (Coeps). Una vez pasadas todas las hermandades por Villamanrique de la Condesa, el dispositivo avanzará hasta la Raya Real hasta que quede despejada la zona de Sevilla.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

Este conjunto de actuaciones se suma al dispositivo de recogida de residuos y limpieza viaria del que la Diputación ya informó días atrás a los ayuntamientos directamente afectados, en una reunión de coordinación. Dicho operativo, con un presupuesto de licitación en torno a 160.000 euros, se desarrolla entre el 11 de mayo y el 3 de julio en los principales itinerarios de paso de las hermandades por la provincia.

Entre los equipos, se incluye la instalación de cubas y bidones, la recogida diaria de residuos, su transporte y tratamiento, así como la limpieza de caminos, zonas de tránsito y enclaves de especial afluencia, con especial atención a la recogida selectiva de vidrio y a la conservación de espacios de alto valor ambiental.