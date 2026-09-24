La Diputación de Sevilla aprueba la moción del PSOE en apoyo a Ceuta y exige corresponsabilidad a las CCAA en la acogida

Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta - Víctor Fernández - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado la proposición presentada por el Grupo Socialista en apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta tras la grave crisis humanitaria y migratoria sufrida en la zona y en la que se ha exigido corresponsabilidad a las Comunidades Autónomas en la acogida de menores, con el voto favorable de los grupos del PSOE y Con Andalucía, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

Durante la sesión plenaria, el encargado de defender la proposición ha sido el diputado socialista Francisco Toajas, quien ha puesto en valor el esfuerzo de los servicios esenciales, fuerzas de seguridad, entidades sociales y voluntarios que trabajan en la zona, al tiempo que ha subrayado "la necesidad de articular una respuesta basada en el sentido de Estado, la legalidad y los derechos humanos frente a los intentos de instrumentalización política".

Durante su intervención y en el texto de la iniciativa aprobada, Toajas ha contrapuesto la gestión del Gobierno de España "que movilizó un paquete de ayudas extraordinario de 309 millones de euros para proteger los servicios públicos y la actividad económica en Ceuta"- con la postura de aquellos gobiernos autonómicos que "rechazan colaborar en la acogida de menores extranjeros no acompañados".

"Resulta profundamente lamentable la actitud de quienes afirman defender a Ceuta mientras, al mismo tiempo, las comunidades autónomas donde gobiernan se niegan a asumir una corresponsabilidad efectiva en la acogida de estos niños", ha recogido la moción respaldada por el Pleno, sobre que el interés superior del menor "no es una opción ideológica sino una obligación legal y moral que compromete a todas las instituciones".

Asimismo, con la aprobación de este texto, la corporación provincial ha expresado su condena "firme y explícita" a cualquier forma de violencia, intimidación o agresión en este contexto, así como a los discursos que alimentan el odio, el alarmismo y la discriminación.

A través de los acuerdos adoptados, la Diputación de Sevilla instará formalmente a las comunidades autónomas que muestran resistencia a cumplir los acuerdos de distribución de menores a que actúen "con responsabilidad de Estado".

De igual manera, se ha reafirmado que "ninguna administración debe afrontar en solitario una presión migratoria de este calado", trasladando el acuerdo plenario a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al Gobierno de España y a la FEMP.

Por otro lado, en la sesión plenaria de este jueves se han presentado otras dos propuestas de apoyo a Ceuta presentadas por PP y Vox, que han sido rechazadas por la oposición de PSOE y Por Andalucía en el primero de los casos y por la adicional abstención de los populares en la presentada por la formación liderada por Santiago Abascal a nivel nacional.