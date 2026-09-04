La Diputación de Sevilla apunta el "valor integrador" del deporte en los jóvenes de la provincia

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, Casimiro Fernández, en la entrega de los trofeos de la Final Conjunta del Circuito Provincial de Natación de Verano 2026, en el pabellón de Mairena del Alcor - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández, ha entregado los trofeos a las niñas y niños que han resultado vencedores en la Final Conjunta del Circuito Provincial de Natación de Verano 2026, que organiza la institución a través del Servicio Técnico de Deportes, celebrada en la piscina del Pabellón Deportivo de la localidad sevillana de Mairena del Alcor.

Esta Final Conjunta "viene a poner el broche de oro" a la práctica de la natación de verano en la provincia este año, en la que se han inscrito más de 1.200 personas, con edades que van desde los más pequeños, nacidos en 2018 y 2019, hasta los juveniles de 2007, 2008 y 2009, detalla en una nota de prensa.

Una prueba final que supone una novedad de esta edición, ya que, por primera vez, los ocho primeros niñas y niños clasificados en cada una de las pruebas y categorías, de entre los nadadores participantes en las semifinales, podían medirse entre ellos. "Desde la Diputación nos sentimos plenamente satisfechos de la acogida que un año más ha tenido esta prueba en los municipios del territorio provincial", ha afirmado al respecto.

"Ratificamos así nuestra apuesta firme por el fomento del deporte y en concreto de la natación en la campaña de verano, facilitando así la práctica deportiva especialmente en la población más joven de los municipios, una iniciativa en la que contamos siempre con la aportación valiosa de los ayuntamientos que forman parte de cada uno de nuestros circuitos", ha explicado Casimiro Fernández durante el acto de entrega de premios.

En opinión del diputado provincial, "una vez más es necesario insistir en el valor integrador del deporte y, muy específicamente, en este ámbito de la base, donde tenemos en cada uno de nuestros circuitos provinciales una herramienta fundamental para que la juventud sevillana se desarrolle desde la cohesión, la inclusión y los valores, todo ello a través de un ocio saludable".

"Me interesan sobre todo el valioso aprendizaje para apreciar el trabajo en equipo, la valoración del compañero y el reconocimiento al adversario, todo ello reforzado por el papel de los entrenadores y de los monitores deportivos, que acompañan a estos chavales en su práctica deportiva", ha abundado. Por eso, "esta actividad, y la mayoría de las que comprenden nuestros circuitos deportivos, tienen un carácter promocional, participativo y formativo".

Antes de esta Final Conjunta se han disputado tres pruebas clasificatorias para cada uno de los cuatro grupos en los que se estructura el Circuito y una semifinal en cada grupo, celebradas en los municipios de Pilas, Villaverde del Río, La Campana y Mairena del Alcor.

En cuanto a los premios, se han entregado medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría, sexo y prueba y, además, dos trofeos, uno en categoría masculina y otro en la femenina, a los nadadores del Circuito que más hayan progresado desde la temporada anterior a la actual, al comparar las marcas conseguidas en las pruebas disputadas en ambas temporadas. Por último, se ha distinguido a los tres municipios con mayor número de personas participantes en el Circuito.