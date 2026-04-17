Diputación de Sevilla aumenta hasta siete los equipos de vigilancia y tratamiento de mosquitos del Virus del Nilo

Archivo - Tratamiento antimosquitos transmisores del VNO en la Laguna de San Lázaro, en Villamanrique de la Condesa, en foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO), que la Diputación de Sevilla ejecuta en 15 municipios de la provincia con especial riesgo entomológico, se sigue desplegando de cara a la temporada de primavera-verano. En abril, se han incorporado otros dos equipos a las labores de vigilancia y tratamiento, que se suman a los cinco que ya estaban operativos. De este modo, ya son siete las brigadas trabajando sobre el terreno.

Con estos nuevos medios, se refuerza la capacidad operativa del plan en un momento del año de especial relevancia. El mes de abril marca el inicio de las condiciones meteorológicas propias de la primavera --con el aumento de temperaturas y la disponibilidad de masas de agua estancada-- que aceleran el ciclo reproductivo del mosquito del género Culex, principal vector del Virus del Nilo Occidental en la provincia de Sevilla, informa en una nota de prensa.

La presencia de estos nuevos equipos sobre el terreno permite intensificar la toma de muestras larvarias en puntos de cría identificados, así como ejecutar tratamientos antes de que las poblaciones de mosquito alcancen densidades que dificulten su control. La planificación de recursos humanos de este plan integral para 2026 sigue un modelo de despliegue escalonado y adaptado al ciclo biológico del vector, que ha demostrado ser eficaz en campañas anteriores.

Este enfoque optimiza el uso de los recursos disponibles, evitando tanto la infrautilización de efectivos en los meses de menor actividad vectorial como el déficit de cobertura en los picos de máxima transmisión. Conforme a la planificación del programa, está prevista la incorporación de equipos adicionales durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el periodo de máxima actividad del mosquito y con la intensificación de los tratamientos adulticidas, incluyendo las actuaciones sobre las tablas de arroz del Bajo Guadalquivir y los cordones de vegetación de ribera.

En este periodo, que concentra también el mayor riesgo de transmisión del VNO a la población humana y a la avifauna, el plan de la Diputación de Sevilla prevé alcanzar su nivel máximo de disponibilidad, con once equipos desplegados y en plena coordinación con la dirección técnica del proyecto. A partir de septiembre y octubre, a medida que las temperaturas desciendan y las poblaciones de mosquito comiencen a reducirse de forma natural, se prevé un ajuste progresivo de equipos, manteniendo siempre una presencia adecuada a la situación real de la campaña.

Esta planificación, fruto de la experiencia acumulada en años anteriores, permite además que los procesos de licitación de servicios y suministros se realicen con suficiente antelación, garantizando que estén disponibles desde el inicio de la temporada de mayor actividad, sin interrupciones en la continuidad de los tratamientos.

EN COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS

a Diputación de Sevilla ejecuta este plan integral en los entornos periurbanos --1,5 kilómetros alrededor de núcleos urbanos principales, secundarios y diseminados-- de los 15 municipios de la comarca de especial seguimiento marcada por la Junta de Andalucía, como competente en materia sanitaria. Son Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río, La Puebla del Río, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

En el interior de los respectivos cascos urbanos son los ayuntamientos los que deben realizar controles y tratamiento. No obstante, la Diputación de Sevilla mantiene una estrecha coordinación con todos ellos, mediante el intercambio de información a través de herramientas con el visor online en el que se comparten los datos de campo. También apoya las labores de divulgación entre la población con la web y la app ControlM.