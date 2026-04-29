Diputación de Sevilla celebra una jornarda participativa en torno al centenario de la Generación del 27

Archivo - Los presidentes de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (i), y del Ateneo de Sevilla, Emilio A. Boja Malavé, en la entrega del II Premio Ateneo de Sevilla de Poesía Generación del 27, en foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla está inmersa en la preparación de una de las citas culturales de gran relevancia que tendrá un especial interés en 2027: el centenario de la Generación del 27. Por todo ello, el esye jueves 7 de mayo, a las 10,00 horas, la Casa de la Provincia acogerá una jornada participativa destinada a definir las bases de la conmemoración de esta efeméride.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Área de Cultura y Ciudadanía, tiene como principal finalidad presentar los objetivos estratégicos del centenario y, sobre todo, abrir un espacio de escucha activa para que los agentes locales contribuyan al diseño de un programa que arrancará en los próximos meses, explica en una nota de prensa.

La jornada contará con la participación de otras instituciones clave en el ámbito cultural de la provincia. Por un lado, la Universidad de Sevilla (US), que ya trabaja en la organización del congreso internacional del 27 previsto para febrero del próximo año. Por otro, el Ateneo de Sevilla, institución que fue escenario del histórico homenaje a Góngora en 1927, considerado el acto fundacional del grupo, y que desarrollará un completo programa de actividades en colaboración con el ente provincial.

En el acto intervendrán Casimiro Fernández, diputado de Cultura; la catedrática Lola Pons, representando a la Universidad de Sevilla; José Vallecillo, por parte del Ateneo, y Adrián Yánez, gestor de Cultura A Punto, quienes desgranarán los ejes vertebradores del proyecto cultural.

PROCESO ABIERTO A LA PROVINCIA

Tras las exposiciones técnicas, la jornada se transformará en una dinámica participativa. El objetivo es que representantes de ayuntamientos, asociaciones, agentes culturales, colegios profesionales y entidades sociales tomen la palabra.

La Diputación busca que el centenario no sea solo un evento de la capital, sino un proyecto compartido en el que se abra la participación a toda la provincia y recoja la diversidad de sus colectivos.

La Diputación de Sevilla invita a todos los colectivos y agentes interesados en sumar su voz a este proyecto a participar en la jornada. Para asistir, es imprescindible realizar una inscripción previa, hasta el 5 de mayo, enviando un correo electrónico a la dirección 'generacion27@dipusevilla.es'.