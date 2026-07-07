Diputación de Sevilla completa los tratamientos aéreos de control de mosquitos en más de 6.500 hectáreas de arrozal

Imagen de archivo de los tratamientos aéreos de control de mosquitos. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla afronta esta semana la recta final de la primera fase de tratamientos aéreos larvicidas previstos dentro del Plan Provincial de Vigilancia y Control de Vectores 2026, una actuación que habrá permitido intervenir sobre más de 6.500 hectáreas de arrozal cercanos a los núcleos de población en los principales municipios productores del Bajo Guadalquivir para reducir las poblaciones del mosquito Culex, principal vector del Virus del Nilo Occidental (VNO).

Coincidiendo con el desarrollo de los últimos trabajos, el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha visitado hoy la localidad sevillana de Isla Mayor, una de las zonas de tratamiento, para conocer sobre el terreno y acompañado por el alcalde, Juan Molero, el desarrollo de un operativo que la Diputación coordina a través de Tragsatec y que constituye una de las actuaciones más relevantes del plan provincial, según ha señalado la institución provincial en una nota de prensa.

Durante la visita, Domínguez ha destacado los resultados de esta fase de la campaña de tratamientos en los municipios del Bajo Guadalquivir. "El año 2025 fue un éxito y yo creo que la campaña 2026 va a ser un éxito todavía mayor. Casi un 30 por ciento menos de larvas en los controles. El año pasado hicimos más de 4.000 controles larvarios, este año ya vamos por más de 15.300. Es decir, un 3,8% más de control", ha aseverado.

Para el diputado, una parte muy importante de este éxito radica en "la colaboración de los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la zona de especial incidencia, con quienes estamos trabajando", así como en un equipo "en el que suma el personal técnico del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, personal de Tragsatec, los equipos de trabajo de avionetas, drones y equipos terrestres", ante lo que ha concluido que "esto es planificación y gestión".

"Trabajamos no solo por aire, también de forma terrestre y en temas de agua. No hay ningún plan nacional como el que ha puesto la Diputación de Sevilla en carga y estamos trabajando en el diseño del que desarrollaremos en los próximos dos años, porque, aunque no tengamos competencias en salud, no pensamos abandonar a la ciudadanía en la protección de la salud pública en la provincia", ha afirmado.

Por su parte, Juan Molero ha agradecido a la Diputación la implicación en las acciones para reducir las poblaciones del mosquito Culex, principal vector del Virus del Nilo Occidental (VNO), en el municipio, "porque genera tranquilidad para la población en general".

"Isla Mayor es un pueblo que está muy acostumbrado a convivir con el mosquito y la protección del pueblo ya es de por sí importante. Esto lo que hace es reforzar mucho más y dar más tranquilidad al vecino", ha añadido.

ACTUAR EN EL MOMENTO MÁS EFICAZ DEL CICLO BIOLÓGICO DEL MOSQUITO

El objetivo de los tratamientos que la Diputación de Sevilla ha puesto en marcha es actuar en el momento más eficaz del ciclo biológico del mosquito, reduciendo las poblaciones desde su fase larvaria mediante tratamientos seguros y respetuosos con el medio ambiente, un dispositivo que forma parte de una estrategia integral basada en criterios científicos, en la vigilancia permanente y en la coordinación entre administraciones para proteger la salud pública.

La campaña, iniciada en la segunda semana de junio coincidiendo con el comienzo de la actividad reproductiva del mosquito en las tablas de arroz, se ha desarrollado de forma escalonada en los municipios de Isla Mayor, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca y Utrera, adaptando las actuaciones a la evolución del cultivo y a las condiciones técnicas de cada zona.

Para la ejecución de los tratamientos, la Diputación ha empleado avionetas como medio principal para la aplicación sobre grandes superficies y drones de precisión en aquellas parcelas de menor tamaño o de acceso más complejo.

Todos los tratamientos se han realizado con Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), una bacteria de origen natural, biodegradable y autorizada para su uso en agricultura ecológica, que permite controlar las larvas del mosquito con un impacto mínimo sobre el resto del ecosistema.

Los vuelos se han efectuado desde primeras horas de la mañana, aprovechando las condiciones meteorológicas más favorables y respetando en todo momento las medidas de seguridad establecidas, entre ellas una franja mínima de exclusión de 50 metros respecto a los núcleos de población.

UNA ACTUACIÓN INTEGRADA EN UNA ESTRATEGIA PROVINCIAL

Los tratamientos aéreos forman parte de un operativo más amplio que desarrolla la Diputación de Sevilla en los municipios incluidos en el Plan Provincial de Vigilancia y Control de Vectores.

Además de las actuaciones sobre los arrozales, el dispositivo mantiene una vigilancia entomológica permanente mediante una red propia de trampas y desarrolla tratamientos en los entornos periurbanos de los quince municipios incluidos en el plan, ajustando las intervenciones a la evolución de las poblaciones de mosquitos y a los niveles de riesgo detectados.

La planificación contempla tres periodos diferenciados de actuación en el sector arrocero: dos fases de control larvario, de las que ahora concluye la primera, y una posible fase de tratamientos contra mosquitos adultos que solo se activaría si la vigilancia entomológica y los indicadores técnicos así lo aconsejan durante el periodo de mayor incidencia.

Desde su puesta en marcha en 2025, el Plan Provincial de Vigilancia y Control de Vectores combina actuaciones de vigilancia, prevención, control y sensibilización ciudadana en coordinación con los ayuntamientos y con las autoridades sanitarias competentes.

La Diputación de Sevilla ha destinado cerca de seis millones de euros al desarrollo de esta estrategia integral durante los dos últimos años, consolidando un modelo de intervención basado en la anticipación, la evidencia científica y la protección de la salud pública.