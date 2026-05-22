La Diputación de Sevilla constata una presencia de larvas y mosquitos del Virus del Nilo "notablemente inferior"

Imagen de Archivo de labores de muestreo de larvas de mosquitos en la provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los datos recopilados dentro del Plan de vigilancia y control de vectores transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO), que desarrolla la Diputación de Sevilla en el entorno periurbano de 15 municipios de la provincia, reflejan una presencia de larvas y de mosquito adulto "notablemente inferior" en abril y mayo a la registrada durante el mismo periodo del pasado año.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, entre el 21 de abril y el 16 de mayo, el porcentaje de localizaciones con presencia positiva ha sido un 33,8 por ciento inferior al registrado en 2025, habiendo encontrado larvas en el 19,1 por ciento de las muestras, frente al 28,9 por ciento contabilizado el pasado año.

Asimismo, la densidad media observada también ha descendido de forma significativa, ya que en la actual campaña se ha registrado una media de 0,71 larvas por cada 500 mililitros de muestra, frente a las 3,12 larvas por cada 500 mililitros detectadas en el mismo periodo de 2025, lo que supone una densidad 4,4 veces menor.

De esta manera, los datos mantienen una evolución similar incluso al excluir de la comparativa los controles realizados en arrozales, donde la presencia y densidad larvaria es, por defecto, muy inferior a la media general, a pesar de que en esta campaña, la inundación del arrozal se ha adelantado aproximadamente dos semanas respecto al pasado año, por lo que ha incrementado el esfuerzo de muestreo en estas zonas.

No obstante, parte de las capturas analizadas corresponden, además, a periodos previos a la intensificación de los tratamientos con biocidas desarrollados desde la pasada semana.

En cuanto a la red de trampeo de mosquitos adultos en la provincia de Sevilla, las capturas medias de hembras de especies competentes continúan situándose por debajo de las registradas en las mismas fechas de 2025.

En el caso concreto de Villamanrique de la Condesa, uno de los puntos incluidos en el seguimiento, el último muestreo de mediados de mayo refleja un descenso del 64 por ciento respecto al mismo periodo del pasado año.

Estos datos se producen en un contexto marcado por las lluvias y en el que la Diputación adelantó a marzo los trabajos para la temporada de primavera, cuando los mosquitos aceleran su ciclo biológico, como ha recalcado el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domíguez, que ha trasladado un mensaje de tranquilidad y pedir a todos los responsables públicos que "pongan en contexto" los datos, para "no generar una sensación de riesgo en la ciudadanía que no se corresponde con la realidad", especialmente, en estos días de tránsito de hermandades y concentración de personas con motivo de la Romería del Rocío.

DISPOSITIVO REFORZADO PARA EL PLAN ROMERO

Dentro del operativo especial vinculado al Plan Romero, desde el pasado 11 de mayo se han desarrollado tratamientos específicos en zonas de tránsito y concentración de hermandades en doce municipios.

Por ello, entre los términos con mayor superficie de parcelas tratadas dentro de este operativo especial están Aznalcázar, con un 31,8 por ciento, y Villamanrique de la Condesa, con un 27,8 por ciento.

Además, las actuaciones preventivas se han llevado a cabo antes del inicio de la romería y continuarán también durante los recorridos de vuelta, donde para delimitar las zonas de intervención se está utilizando información espacial georreferenciada facilitada por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), encargado de coordinar la información vinculada al dispositivo del Plan Romero.