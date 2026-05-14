Diputación de Sevilla destaca el papel del comercio de proximidad como "motor económico y social" de la provincia

Foto de familia en el congreso de Feicase, con presencia de Rodríguez Hans (2d), celebrado en la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado este jueves en la apertura del noveno congreso de Feicase, que se celebra en la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas (Sevilla), con la colaboración de la sociedad provincial, bajo el lema '¡Toda una vida en el comercio!', que ha contado con la presencia del presidente de la citada Confederación Provincial de Empresas de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla, Antonio Arroyo.

Asimismo, han asistido al acto el presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus; la directora general de Comercio de la Junta de Andalucía, Cecilia Ortiz; y la delegada de Promoción Económica e Innovación del Consistorio nazareno, Carmen Gil, detalla la Diputación en una nota de prensa.

El encuentro reúne a representantes institucionales, empresas y profesionales del sector de alimentación, droguería y perfumería para analizar los retos y oportunidades del comercio tradicional en un contexto marcado por la transformación digital y los nuevos hábitos de consumo.

Rodríguez Hans ha subrayado "la importancia estratégica" del comercio de proximidad "para el desarrollo económico y la cohesión social de la provincia", destacando que "hablar del comercio sevillano es hablar de esfuerzo, arraigo al territorio y compromiso con nuestros pueblos y ciudades".

El vicepresidente de Prodetur ha señalado, además, que "detrás de cada establecimiento hay historia, sacrificio y vocación de servicio", poniendo en valor el papel desempeñado durante décadas por miles de familias sevillanas vinculadas al comercio local".

Asimismo, Hans ha recordado que los últimos datos socioeconómicos de la provincia reflejan el peso decisivo que continúa teniendo el comercio dentro de la estructura empresarial sevillana. "El sector servicios sigue siendo el gran motor económico de Sevilla y el comercio ocupa un lugar protagonista en la generación de empleo y actividad empresarial", ha afirmado.

El vicepresidente de Prodetur ha reiterado el compromiso de la Diputación de Sevilla con el comercio local y de proximidad, al tiempo que ha asegurado que la institución provincial continuará impulsando iniciativas orientadas a "mejorar la competitividad, la formación, la innovación y la promoción de un sector esencial para la vida económica y social de la provincia".

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL COMERCIO SEVILLANO

Este foro continúa con un programa centrado en la innovación, la transformación digital y el futuro del comercio de proximidad. Tras el acto inaugural, se ha presentado el videopodcast y canal de YouTube Feicase TV, así como la ponencia 'Distribución Comercial: presente, pasado y futuro', a cargo de Jesús Cambra, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Pablo de Olavide.

El programa incluye una tertulia empresarial moderada por el periodista Diego García Cabello, en la que participan Manuel Cardoso Garzón, presidente y consejero delegado del Grupo Aromas; Eustasio Cobreros Vime, presidente del Grupo Cobreros; y Francisco Díaz Mingorance, presidente de honor del Grupo Empresarial El Jamón.

La jornada contempla también la entrega de los Premios Feicase 2026, con los que la federación reconocerá la trayectoria y el compromiso de profesionales y entidades vinculadas al comercio sevillano.

En esta edición, se distingue el relevo generacional de Panadería y Pastelería Hnos. Calvo, SL; la labor en materia de responsabilidad social corporativa de la Fundación Persán; la trayectoria profesional de María Eugenia Millán Zamorano, responsable del Área Jurídica y de Participación Institucional de la CES; el compromiso social de la Asociación Maruja Vilches con el Polígono Sur; y el reconocimiento 'A Toda Una Vida', que recaerá en Supermercado Antonio López.