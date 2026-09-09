La Diputación de Sevilla destaca el "revulsivo económico, turístico y social" de La Vuelta para la provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez García, y el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Sevilla, Curry Toscano, en la salida de la etapa 17 de La Vuelta. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, se ha mostrado este miércoles 9 "feliz de que seamos provincia sevillana de La Vuelta", y se ha mostrado emocionado por acoger una etapa de carácter uniprovincial, que empieza y termina en Sevilla, "y que, por lo tanto, para nuestra provincia tiene mucha importancia, más allá del sentido deportivo", suponiendo un "revulsivo económico, turístico, social".

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el presidente de la Diputación ha acudido este miércoles a la salida de la etapa 17 de La Vuelta Ciclista a España en Dos Hermanas donde, en declaraciones a los medios, ha caracterizado este evento deportivo como "un escaparate". De este modo, la etapa supone para Fernández un "orgullo de ser sevillano y de poder valorar nuestra provincia".

Para Fernández, se trata de un "gran catalizador" para la proyección internacional de la provincia de Sevilla, de su oferta paisajística y monumental y de la capacidad de su ciudadanía para acoger y para organizar y, en definitiva, "de sus atractivos para vivir y para invertir".

Junto al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez; el diputado provincial Casimiro Fernández, y el director técnico de La Vuelta, Javier Guillén, Fernández ha reivindicado para la provincia "la capacidad organizativa que esta tierra tiene para poder acoger y relanzar eventos de esta envergadura, de estar a la altura y conseguir que deportistas y organización se lleven ese sabor de boca de la hospitalidad de las sevillanas y los sevillanos".

"No podía haber una etapa más bonita, más intensa. Estamos ante una etapa histórica. En Sevilla La Vuelta ha hecho catorce salidas y quince metas a lo largo de su singladura", ha considerado, al tiempo de animar a los sevillanos "a salir a la calle a animar a los ciclistas, que puedan ver lo que somos los sevillanos cuando nos ponemos juntos a trabajar y terminamos siendo imparables. Se tiene que producir esa simbiosis con los ciclistas y con la organización y que se deje sentir la hospitalidad sevillana".

Al hilo, el presidente de la Diputación, que ha mostrado la predisposición de la Institución a seguir colaborando con La Vuelta, ha destacado también "la colaboración y la disponibilidad" de los alcaldes de los municipios por los que va a discurrir esta etapa y ha ponderado "el tirón" de La Vuelta para las personas aficionadas al ciclismo y para las amantes de su práctica, en cuanto a que "supone un acicate para el ciclismo de base en la provincia y también un escaparate para un turista deportivo que busca replicar las rutas y alicientes que La Vuelta le ha mostrado".

Por su parte, el alcalde de Dos Hermanas ha coincidido también en que estamos ante "un acontecimiento deportivo único en nuestro país, de carácter internacional, con los mejores ciclistas del mundo". "Nuestra ciudad, de la mano del deporte, va creciendo día a día de una manera ordenada y sostenible y hay que agradecerle también a la Diputación esa apuesta para con sus pueblos de ir consolidando el proyecto de una gran Sevilla", ha agregado Rodríguez.

Sobre el impacto de retorno de esta inversión en la ciudad, el primer edil ha explicado que "es difícil de valorar en el corto plazo", pero aventura "que podemos multiplicar por cuatro lo que en su economía diaria viene haciendo la ciudad".

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Para el director técnico de La Vuelta, Javier Guillén, "en Andalucía hemos tenido nuestra propia Vuelta a España y la propia Vuelta a Andalucía en la Vuelta a España". "Está siendo un auténtico éxito, con diez etapas, entre montaña, media montaña, etapas con posible llegada al sprint. Y luego, final también aquí en Andalucía, yo creo que tenemos muchísima variedad", ha precisado.

Como ha indicado Guillén, la caravana de La Vuelta ha hecho el día de descanso, el segundo, en la provincia. "Somos más de 3.000 personas y hemos pernoctado cuatro noches en la provincia. Lo que puedo transmitir es que la gente está encantada, porque no hay mejor sitio que la provincia de Sevilla para tomarse un buen descanso. Sevilla ofrece calidad", ha destacado.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha puesto el foco en el "'must' promocional de valor incalculable para la provincia", con especial énfasis en una etapa de carácter uniprovincial, donde el desplazamiento continuado de deportistas y organización "genera este perfil tan interesante de ocupación hostelera y de consumo en establecimientos de restauración, con impacto estimado en un radio de hasta cincuenta kilómetros".

En suma, esta etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España, a la que llegan en torno a 150 corredores, cuenta con un itinerario que comprende entre 185 y 190 kilómetros de perfil llano, una de las jornadas más asequibles de la edición 2026 e ideal para los corredores especializados en velocidad, y un recorrido entre Dos Hermanas con Sevilla capital que incluye también localidades como Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera --el punto más alto de la etapa, 203 metros sobre el nivel del mar--, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Carmona, San José de la Rinconada y La Rinconada.

Ya en la ciudad de Sevilla, la Vuelta recorrerá once kilómetros por espacios como Triana, la Torre del Oro, el Puente del Cristo de la Expiración o el Paseo de Colón y finalizará en la Plaza de Toros de la Maestranza como meta.