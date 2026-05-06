Diputación de Sevilla destaca el talento de los jóvenes de la provincia presentes en la Feria de la Ciencia

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, visita la Feria de la Ciencia en Fibes. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha participado este miércoles en la inauguración de la edición número 24 de la Feria de la Ciencia, que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), consolidada como uno de los principales eventos de divulgación científica de Andalucía, con la participación de más de 150 centros educativos, cerca de 9.000 estudiantes y un amplio respaldo de universidades, centros de investigación y entidades.

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha visitado la muestra y ha destacado el nivel de los proyectos presentados, al tiempo que ha asegurado que se marcha "maravillado" porque se ve que en la provincia de Sevilla "hay gente joven haciendo cosas fabulosas; hay futuro y de aquí van a salir importantes genios para aportar al mundo", informa la Diputación en una nota de prensa.

La participación de la Diputación en esta edición se concreta en una inversión superior a los 50.000 euros y en el apadrinamiento de 46 centros educativos de la provincia, que cuentan con espacio propio para exponer sus iniciativas científicas. Además, la institución dispone de un expositor propio con actividades divulgativas centradas en materias como el medio ambiente, la sostenibilidad o el cambio climático.

Domínguez ha remarcado este esfuerzo como una apuesta decidida "por apoyar a nuestros centros educativos y fomentar las vocaciones científicas desde edades tempranas", y ha subrayado el papel de la feria como punto de encuentro entre alumnado, profesorado y comunidad investigadora.

La Feria de la Ciencia, que se celebra hasta el 8 de mayo en formato presencial y virtual, aborda en esta edición temáticas como la agricultura ecológica, la investigación en ciencias sociales y tecnología o la astronomía, junto a un amplio programa de actividades, talleres y microconferencias dirigidas a todos los públicos, consolidándose como una cita clave para acercar la ciencia a la ciudadanía.