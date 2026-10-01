Diputación de Sevilla destina 12 millones para ayudar a la cofinanciación local de los fondos Feder

La diputada del Área de Concertación Social - DIPUSEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Concertación, ha puesto en marcha una convocatoria dotada con 12 millones de euros para garantizar la ejecución de los grandes proyectos de transformación urbana cofinanciados con la Unión Europea en la provincia. Mediante esta línea de ayudas, la corporación asumirá gran parte de la aportación obligatoria municipal exigida a los ayuntamientos cuyos Planes de Actuación Integrados (PAI) han sido seleccionados por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda dentro del programa EDIL-PAI (Fondo Europeo de Desarrollo Regional - Feder 2021-2027).

Con este respaldo financiero directo, los consistorios beneficiarios tendrán que afrontar con recursos propios un porcentaje significativamente menor de la contrapartida local requerida por Europa, evitando que el esfuerzo económico que exige la captación de fondos comunitarios comprometa la solvencia técnica y económica de las haciendas locales, explica en un comunicado.

Con esta inyección económica, la Diputación de Sevilla anima a los ayuntamientos a participar en convocatorias de fondos europeos, que se traduzcan en infraestructuras sostenibles, modernización y desarrollo para la ciudadanía de la provincia.

La convocatoria está dirigida de forma exclusiva a los nueve municipios sevillanos (excluida la capital) que han obtenido la asignación de senda financiera Feder de Desarrollo Urbano del período 2021- 2027 (Programa EDIL-PAI): Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, La Rinconada, Carmona, Mairena del Alcor, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe y Lebrija.

Para dotar a los ayuntamientos de liquidez desde el inicio y facilitar la licitación de las obras, la Diputación abonará la ayuda en un único pago anticipado del 100% tras la resolución definitiva de concesión, quedando las entidades locales plenamente exoneradas de la constitución de garantías y requiriéndose únicamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

PLAZOS Y PROCEDIMIENTO

Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para registrar sus solicitudes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El trámite se realizará exclusivamente por vía telemática -a través del intercambio registral en Sideral hacia el Servicio de Desarrollo Local o mediante la Sede Electrónica provincial ('https://sedeelectronicadipusevilla.es/opencms/system/modules')-.

Junto al modelo oficial firmado por la Alcaldía, las entidades deberán aportar la memoria y cronograma del plan, la aceptación formal de la asignación Feder y la certificación de la Intervención municipal que garantice la consignación presupuestaria para cubrir el 20% restante de la aportación local. El plazo máximo para resolver y notificar la concesión será de seis meses.