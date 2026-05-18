Diputación de Sevilla destina más de 687.000 euros a municipios menores para dinamizar la formación y valores ciudadanos

Menores visitan el parque cinegético de El Ronquillo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a la 'Dinamización y fomento de valores ciudadanos' para el ejercicio 2026. Esta iniciativa busca proporcionar el soporte técnico y financiero necesario a las entidades locales para que puedan desarrollar proyectos que incidan directamente en la formación integral de la infancia, así como en la promoción de la participación activa de los adultos en la vida social y cultural de sus respectivos municipios.

Con una dotación global de 687.344 euros repartidos entre 2026 y 2027, el programa se centra en actuaciones que van desde talleres lúdicos y formativos para niños de 3 a 12 años, hasta actividades de dinamización social y salidas para el conocimiento del patrimonio natural de su entorno, detalla en una nota de prensa.

Esta inversión reafirma el compromiso de la institución provincial con el desarrollo de programas que vertebren el territorio a través del capital humano y la educación en valores. Al respecto, el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha indicado que "con estos recursos, buscamos que toda la ciudadanía de la provincia, independientemente del tamaño de su municipio, tenga acceso a una ventana cultural y social de calidad".

Sin duda, ha seguido, "es un compromiso firme con la igualdad de oportunidades", ha añadido. El programa pone un foco especial en la cohesión territorial de la provincia. Por ello, los beneficiarios directos son los Ayuntamientos con una población igual o inferior a 20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas (ELA).

El objetivo es claro: fijar la atención en el mundo rural y garantizar que la distancia a la capital no suponga una merma en los derechos de participación ciudadana. Para Fernández, "el ente provincial ejerce, con este ejemplo, su papel más esencial, el de principal agente de cohesión, ya que nuestra prioridad son los municipios menores de 20.000 habitantes y las ELA".

En esa línea ha defendido que "gracias a estas herramientas aseguramos y fortalecemos que la participación ciudadana sea una realidad en todos los municipios con capacidad de acción y recursos suficientes y que, además, llegue a todos los sectores de la población sin distinción de edad y permitiendo acceder a actividades con diversidad de temáticas".

La cuantía de las ayudas está diseñada para adaptarse a la realidad de cada territorio, permitiendo un máximo de 10.000 euros para núcleos de población únicos, que puede incrementarse hasta los 22.000 euros en el caso de entidades que gestionen hasta cuatro núcleos diferentes. "Este diseño permite que los recursos lleguen de forma efectiva a cada rincón, facilitando que las actividades se desarrollen allí donde residen los vecinos", ha argumentado el diputado.

GASTOS SUBVENCIONABLES Y CRITERIOS DE EFICIENCIA

En cuanto a la operatividad de la ayuda, la convocatoria cubre gastos corrientes y de personal asociados a los proyectos, siempre que se ejecuten entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027. Se establece un coste máximo de 60 euros por hora para las actividades periódicas, asegurando una gestión eficiente de estos fondos públicos.

Asimismo, se requiere una participación mínima de 15 personas por actividad para asegurar el impacto social de la inversión, salvo en municipios de menos de 1.000 habitantes previa autorización. Como ha expuesto el propio Casimiro Fernández, "hemos diseñado unas bases que priorizan el empleo y la actividad directa sobre el terreno". Además, ha enfatizado en que "queremos que el dinero se invierta en personas y en conocimiento, optimizando cada euro para que el retorno social sea máximo".