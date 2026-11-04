La Diputación de Sevilla destina más de 5 millones a prevenir inundaciones en 11 municipios de menos de 5.000 habitantes

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la entrega de las ayudas a los municipios afectados por las inundaciones con menos de 5.000 habitantes. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha formalizado este miércoles 4 la entrega a los alcaldes de once municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes de las resoluciones definitivas de las ayudas que recibirán para ejecutar proyectos de control y prevención de inundaciones en sus respectivos términos municipales. En conjunto, estas localidades suman alrededor de 28.000 habitantes.

Según ha precisado la institución provincial en una nota, destinan a la financiación de estas actuaciones más de cinco millones, con ayudas que van desde los 191.000 euros hasta los 500.000 euros. El presupuesto, que inicialmente era de dos millones, se ha ido ampliando para dar respuesta a todos los proyectos presentados. Las localidades beneficiarias son San Nicolás del Puerto, El Ronquillo, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, Pruna, Marinaleda, Martín de la Jara, La Puebla de los Infantes, Badolatosa, Lantejuela y Cazalla de la Sierra.

Al hilo, el presidente de la Diputación de Sevilla ha felicitado a los técnicos y responsables del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, que dirige Gonzalo Domínguez, por la gestión de una convocatoria que se suma a otra anterior dirigida a municipios de hasta 20.000 habitantes.

No obstante, ha enfatizado en esta, dirigida a localidades muy pequeñas, que si bien requieren de inversiones cuantiosas para este tipo de proyectos, cuentan con menos recursos propios para afrontarlas. "Estamos abordando problemas que seguramente estos municipios por sí solos no podrían abordar", ha indicado Fernández, quien ha pedido a los alcaldes que no se lleven solo esta resolución este miércoles, sino que trasladen a sus vecinos "el compromiso de que la Diputación de Sevilla va a seguir estando al lado de los pueblos".

De este modo, el objetivo es que "todos los ciudadanos de Sevilla, vivan donde vivan, ya sea en un pueblo de 800 habitantes o en uno de 150.000, tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades y oportunidades y los mismos servicios y una calidad de vida que les haga querer seguir viviendo en estos maravillosos pueblos".

Sobre las ayudas, ha destacado que no se trata solo de resolver los daños generados o recurrentes, sino de actuar sobre "el origen" del problema e intentar evitar que los episodios de inundaciones vuelvan a producirse, en un contexto de cambio climático. Una vez recibidas las resoluciones, los consistorios deben licitar los proyectos para ejecutar las obras, algo para lo que el presidente también ha ofrecido el apoyo de los técnicos de la institución.

ADAPTADOS A CADA LOCALIDAD

Las subvenciones del Área de Servicios Públicos Supramunicipales se enmarcan en las políticas de cooperación municipal de la Diputación de Sevilla para mejorar las infraestructuras de la provincia y aumentar su capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos.

Los proyectos aprobados responden a las necesidades específicas de cada localidad y abarcan "desde la mejora de las redes de saneamiento y drenaje urbano hasta la protección frente a las escorrentías y las intervenciones en puntos del viario afectados por inundaciones".

Entre las intervenciones previstas figuran la mejora del saneamiento de San Nicolás del Puerto; la pavimentación de la calle Las Piletas de El Ronquillo, por los daños ocasionados por inundaciones; y las actuaciones de protección frente a inundaciones en las cuencas noreste y noroeste de El Pedroso. En Las Navas de la Concepción, la ayuda se destinará a intervenir en distintos puntos críticos del núcleo urbano.

Otros proyectos se centran en la mejora de las infraestructuras de recogida y evacuación de aguas. Es el caso del saneamiento de la calle Mallayegas, en Pruna; la mejora de las redes de drenaje urbano en la avenida de la Libertad, en Marinaleda; y la construcción de un colector de aguas pluviales para evitar inundaciones en Martín de la Jara, mediante una tubería de hormigón armado de 1.600 milímetros.

También se financiarán la primera fase de la mejora de las infraestructuras frente a inundaciones y el encauzamiento de escorrentías en La Puebla de los Infantes; la primera fase de actuaciones de control y prevención frente a inundaciones en Badolatosa; el refuerzo del drenaje urbano en la avenida Manuel España Gil de Lantejuela; y actuaciones en el embovedado de saneamiento de Cazalla de la Sierra.