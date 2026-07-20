Diputación de Sevilla ejecuta obras por más de 436.000 euros en la residencia de estudiantes Blanco White

Imagen de la fachada de la residencia de estudiantes Blanco White - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sevilla Activa, sociedad de la Diputación de Sevilla, ejecuta actualmente obras de mejora en la residencia de estudiantes del Complejo Educativo Provincial José María Blanco White, con un valor de adjudicación de 436.920,86 euros.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la intervención responde a la necesidad de renovar las carpinterías exteriores de los dormitorios, cuya sustitución permitirá "reforzar la protección del edificio frente a la entrada de agua y aire, reducir las pérdidas térmicas y favorecer unas condiciones interiores más adecuadas para los usuarios".

De esta manera, además de instalar nuevas ventanas, los trabajos actuarán en la fachada, los revestimientos y los acabados interiores, de manera que las nuevas carpinterías queden correctamente integradas en el inmueble. Esta intervención conjunta permitirá resolver las incidencias existentes y mejorar la durabilidad de los elementos renovados.

La actuación se concentra en los dormitorios, uno de los espacios en los que el aislamiento y la protección frente a las condiciones exteriores tienen una incidencia más directa en el bienestar diario. Con la mejora de los huecos de fachada se busca aumentar el confort, favorecer un uso más eficiente de la energía y contribuir a la conservación general del edificio.

Asimismo, la ejecución reúne trabajos de carpintería de aluminio, adecuación de revestimientos y remates interiores, así como labores de pintura. Las distintas tareas se desarrollan de forma coordinada y bajo una misma dirección técnica, con el objetivo de garantizar la correcta integración de todas las actuaciones y mantener una planificación ordenada durante el avance de la obra.

Los trabajos, que cuentan con un plazo de 13 semanas, se organizan de manera escalonada para compatibilizar, en la medida de lo posible, el desarrollo de la intervención con las necesidades propias del complejo educativo y residencial y reducir las afecciones sobre su funcionamiento habitual.

La obra incorpora además criterios de carácter ambienta, que permitirá una correcta gestión de los residuos, envases y embalajes generados durante los trabajos, la prevención de posibles incidencias medioambientales y el uso, cuando resulte viable, de productos reutilizables, reciclables o con un menor impacto.