Diputación de Sevilla emplea casi 10 millones en reforzar asistencias técnicas y capacidad de gestión de ayuntamientos

Imagen de recurso de la bancada del gobierno provincial en una sesión plenaria - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Concertación, ha publicado las bases reguladoras de una convocatoria extraordinaria de subvenciones dotada con 9.985.000 euros, destinada a sufragar la contratación de asistencias técnicas por parte de los municipios de la provincia (excluida la capital) y las Entidades Locales Autónomas (ELA).

Esta línea de apoyo busca dotar a las corporaciones locales de los recursos y la solvencia técnica indispensables para ejercer sus competencias propias con agilidad, seguridad jurídica y rigor técnico, informa en una nota de prensa.

El programa contempla una cobertura integral de necesidades municipales a través de múltiples líneas de actuación subvencionables, tales como la redacción de planes, proyectos y/o planes para desarrollos urbanos o de materia urbanística (como el Plan de Emergencia, Planes de Ordenación Urbana, estudio de viabilidad, plan de Movilidad Urbana; levantamiento topográfico, entre otros) y la redacción de pliegos de contratación que necesiten adaptarse a la normativa europea o estatal, que puedan ser especialmente complejos.

Asimismo, se prevé la elaboración de estrategias municipales y sus correspondientes planes de trabajo para la participación en proyectos europeos; el diseño del Plan de Acción Local para la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda Urbana 2030, y la redacción de proyectos relacionados con materia medioambiental, asistencia técnica en materias relacionadas con la informática, seguridad, así como protección de datos (Plan de Medidas Antifraude; Ciberseguridad, Administración Electrónica; Plataformas Informáticas, entre otros).

Además, está prevista la asistencia técnica en materia de gestión financiera (auditorías; control financiero; estudio de costes, entre otros), la redacción de Planes de Igualdad y la realización y actualización del Inventario Municipal, con el fin de permitir a los municipios y a las ELA que puedan garantizar una gestión eficaz y eficiente de sus bienes y derechos.

TRAMOS DE ASIGNACIÓN Y LIQUIDEZ INMEDIATA

Las bases estipulan una financiación de hasta el 100% del presupuesto presentado, fijando cuantías máximas en función del número de habitantes: para Entidades Locales Autónomas y municipios de menos de 10.000 habitantes, hasta 75.000 euros; los municipios de entre 10.000 y 19.999 habitantes podrán optar hasta 115.000 euros, y los de 20.000 o más habitantes hasta 145.000 euros.

Para facilitar la gestión municipal sin comprometer la tesorería local, el abono de la subvención se realizará en un pago único anticipado del 100% tras la resolución de concesión definitiva.

Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para formalizar la solicitud de manera exclusivamente telemática, aportando los anexos oficiales de solicitud, memoria descriptiva de actuaciones y desglose presupuestario.

Los proyectos subvencionados contarán con hasta 24 meses a contar desde la notificación de la concesión definitiva para ejecutar este programa. Con este paquete inversor, la Diputación busca continuar con su papel vertebrador de la provincia, asegurando que todos los municipios, con independencia de su capacidad técnica y presupuestaria ordinaria, cuenten con el respaldo necesario para planificar su futuro y prestar unos servicios públicos de máxima calidad.