Diputación de Sevilla impulsa una campaña que muestra el atractivo de Sierra Morena e invita a viajar "de otra manera"

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto un tranvía vinilado con la campaña de promocion turística de la Sierra Morena de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha puesto en marcha una campaña de promoción turística de la Sierra Morena de Sevilla bajo el lema 'Sierra Morena de Sevilla. De otra manera', una iniciativa que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de este territorio y que está dirigida prioritariamente al público sevillano y andaluz.

La campaña, desarrollada bajo la identidad visual del destino, persigue reforzar el posicionamiento de la Sierra Morena de Sevilla como referente de un modelo turístico sostenible, vinculado a la naturaleza y al medio rural. Para ello, se difunde a través de distintos medios de comunicación, como prensa, radio, televisión y redes sociales, además de figurar en soportes de publicidad exterior como el tranvía y autobuses urbanos de la capital sevillana, detalla en un comunicado.

Bajo el concepto 'De otra manera', la campaña invita a descubrir la Sierra Morena de Sevilla desde una perspectiva diferente, poniendo el foco en experiencias vinculadas a la naturaleza, la tranquilidad, la gastronomía, el patrimonio local y el contacto con las comunidades rurales: una propuesta que reivindica otra forma de viajar, más pausada, sostenible y conectada con el territorio.

La acción promocional se enmarca en la estrategia impulsada por la Diputación, a través de Prodetur, para potenciar un modelo turístico basado en la sostenibilidad ambiental, socioeconómica y territorial, capaz de generar oportunidades de empleo, dinamizar la economía local y contribuir a fijar la población al territorio.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado que la Sierra Morena de Sevilla "reúne algunos de los principales valores naturales, paisajísticos y culturales de nuestra provincia. Con esta campaña queremos acercar ese patrimonio a nuevos públicos y consolidar un modelo turístico que genere actividad económica, oportunidades de empleo y desarrollo sostenible para los municipios de la comarca".

El territorio de la Sierra Morena sevillana constituye uno de los principales destinos de naturaleza de la provincia, con una amplia red de senderos y rutas para la práctica del senderismo, el cicloturismo y otras actividades al aire libre. Sus dehesas, bosques mediterráneos, cascadas, miradores y espacios idóneos para la observación astronómica conforman una oferta turística vinculada al patrimonio natural, la biodiversidad y la experiencia del medio rural.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra Morena de Sevilla cuenta con una inversión cercana a los tres millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU y está gestionado por la Diputación, a través de Prodetur. Su finalidad es modernizar, diversificar y mejorar la competitividad turística de los diez municipios que integran esta comarca: Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.