Publicado 05/10/2026 13:15

Diputación de Sevilla impulsa 'Diálogos de Paz' con Silvia Intxaurrondo, Xabier Fortes, García Montero y Manu Sánchez

La iniciativa de la Casa de la Provincia responde a la conmemoración del 90 aniversario de la Guerra Civil española

Cartel de la iniciativa de Diputación en el marco del 90 aniversario de la Guerra Civil española
Cartel de la iniciativa de Diputación en el marco del 90 aniversario de la Guerra Civil española - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebra, a través de la Casa de la Provincia, un programa de encuentro y debate que bajo el título 'Diálogos para la Paz' va a reunir en la sede del organismo, en la Plaza del Triunfo, a los periodistas Silvia Intxaurrondo y Xabier Fortes, al escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y al humorista y comunicador, Manu Sánchez, en dos jornadas en las que estas personalidades compartirán con el público sevillano sus reflexiones y claves sobre la actualidad del país.

"Estamos celebrando este año el 90 aniversario de la sublevación y la Guerra Civil española y desde la Diputación hemos puesto en marcha un programa de actividades cuyo propósito no es otro que profundizar en el conocimiento y en la interpretación de este acontecimiento, que marca la historia del siglo XX de nuestro país", explica el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, en un comunicado.

Para Fernández, "el conflicto militar y sus derivaciones políticas y sociales pueden difundirse desde la pedagogía, con aportaciones que supongan herramientas útiles para interpretar y entender la situación actual de nuestro país y también el contexto europeo e internacional. Y ello de la mano de profesionales con ascendente social, capaces de aportar miradas diversas y reflexiones sustentadas en la experiencia y el contraste de fuentes, desde el diálogo sosegado y alejado de la crispación".

Se trata, en definitiva, de "favorecer una lectura del pasado y del presente que nos ayude a comprender mejor nuestra realidad y a avanzar hacia el futuro desde el encuentro, la convivencia y la reconciliación", ha añadido el diputado provincial al respecto.

'Diálogos para la paz' constará de dos jornadas de debate que tendrán lugar en la Casa de la Provincia. La primera empareja a Silvia Intxaurrondo y Manu Sánchez, este viernes, 9 de octubre, y el debate estará moderado por Ana Salazar, politóloga y presidenta de ACOP.

La segunda tendrá lugar el 6 de noviembre, con la presencia de Xavier Fortes y Luis García Montero. Las citas se producirán a las 19,00 horas, en el Salón de Actos de la Casa de la Provincia. Para asistir a las sesiones será imprescindible realizar inscripción previa a través del correo electrónico 'protocoloconfirmaciones@dipusevilla.es', hasta completar aforo.

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