Diputación de Sevilla impulsa 'Diálogos de Paz' con Silvia Intxaurrondo, Xabier Fortes, García Montero y Manu Sánchez

Cartel de la iniciativa de Diputación en el marco del 90 aniversario de la Guerra Civil española - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebra, a través de la Casa de la Provincia, un programa de encuentro y debate que bajo el título 'Diálogos para la Paz' va a reunir en la sede del organismo, en la Plaza del Triunfo, a los periodistas Silvia Intxaurrondo y Xabier Fortes, al escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y al humorista y comunicador, Manu Sánchez, en dos jornadas en las que estas personalidades compartirán con el público sevillano sus reflexiones y claves sobre la actualidad del país.

"Estamos celebrando este año el 90 aniversario de la sublevación y la Guerra Civil española y desde la Diputación hemos puesto en marcha un programa de actividades cuyo propósito no es otro que profundizar en el conocimiento y en la interpretación de este acontecimiento, que marca la historia del siglo XX de nuestro país", explica el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, en un comunicado.

Para Fernández, "el conflicto militar y sus derivaciones políticas y sociales pueden difundirse desde la pedagogía, con aportaciones que supongan herramientas útiles para interpretar y entender la situación actual de nuestro país y también el contexto europeo e internacional. Y ello de la mano de profesionales con ascendente social, capaces de aportar miradas diversas y reflexiones sustentadas en la experiencia y el contraste de fuentes, desde el diálogo sosegado y alejado de la crispación".

Se trata, en definitiva, de "favorecer una lectura del pasado y del presente que nos ayude a comprender mejor nuestra realidad y a avanzar hacia el futuro desde el encuentro, la convivencia y la reconciliación", ha añadido el diputado provincial al respecto.

'Diálogos para la paz' constará de dos jornadas de debate que tendrán lugar en la Casa de la Provincia. La primera empareja a Silvia Intxaurrondo y Manu Sánchez, este viernes, 9 de octubre, y el debate estará moderado por Ana Salazar, politóloga y presidenta de ACOP.

La segunda tendrá lugar el 6 de noviembre, con la presencia de Xavier Fortes y Luis García Montero. Las citas se producirán a las 19,00 horas, en el Salón de Actos de la Casa de la Provincia. Para asistir a las sesiones será imprescindible realizar inscripción previa a través del correo electrónico 'protocoloconfirmaciones@dipusevilla.es', hasta completar aforo.