Diputación de Sevilla impulsa la excelencia gastronómica del dulce artesanal con representantes del sector

Reunión de trabajo entre Prodetur y Capcha para impulsa la excelencia gastronómica del dulce artesanal - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del Colectivo de Artesanos Pasteleros, Chocolateros y Heladeros de Andalucía (Capcha), una entidad que agrupa a profesionales de este sector artesano andaluz y que fue presentada oficialmente en el marco de Guadalcao 2025, el Encuentro Internacional del Cacao y el Chocolate celebrado en Sevilla.

Durante la reunión se han abordado posibles líneas de colaboración orientadas a la promoción de la gastronomía artesanal como recurso turístico, así como iniciativas vinculadas a la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla' y a eventos de referencia relacionados con la pastelería, la chocolatería y la heladería artesanas, informa la Diputación en una nota de prensa.

Al respecto, Capcha reúne actualmente a más de 40 profesionales del sector y trabaja por la difusión, la formación y la puesta en valor de estos oficios en Andalucía.