La Diputación de Sevilla impulsa inversiones por más de dos millones de euros en Montellano

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en un encuentro institucional con la alcaldesa de Montellano, Rocío Figueroa - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido este viernes un encuentro institucional con la alcaldesa de Montellano (Sevilla), Rocío Figueroa, con quien ha analizado una futura inversión de dos millones de euros que se destinará al municipio a través de varias líneas existentes.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, durante la recepción, Javier Fernández ha mostrado su total apoyo al trabajo que la alcaldesa y su equipo están realizando, destacando la sintonía mutua a la hora de abordar las necesidades de la localidad.

Asimismo, Fernández ha asegurado que el organismo que preside mantendrá siempre "las puertas abiertas" a todos los proyectos, programas e ideas que redunden en el bienestar de la ciudadanía montellanera. "Nuestra obligación y nuestra vocación es escuchar, sumar y ofrecer certidumbre a los ayuntamientos para que puedan construir un futuro con más oportunidades", ha señalado Fernández.

En el transcurso de la reunión se han detallado las importantes partidas presupuestarias que la Diputación de Sevilla está implementando actualmente en Montellano, y que ascienden a un total de 2.036.544,87 euros.

Estas inversiones se canalizan a través de tres grandes ejes estratégicos como son el Plan Sevilla 2030, con una partida de 982.860 euros destinada a actuaciones clave en equipamientos municipales, turismo, vivienda y memoria democrática; el Plan Sevilla 107, que inyectará 542.450 euros en la economía y las infraestructuras locales; y el Plan Más Sevilla, Con una dotación de 511.234 euros para seguir transformando el municipio.