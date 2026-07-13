Diputación de Sevilla impulsa el mantenimiento integral del Cortijo del Cuarto con más de 400.000 euros

Imagen panoramica del Cortijo del Cuarto - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sevilla Activa, entidad de la Diputación de Sevilla, ha adjudicado el contrato mixto de obras y servicios destinado al mantenimiento y la conservación de las infraestructuras viarias y los elementos naturales situados en los terrenos de su titularidad en el Cortijo de Cuarto, por un importe de 404.985,56 euros.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 48 meses y su licitación fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 19 de junio, con el objetivo de garantizar una atención continuada y planificada de este ámbito durante los próximos cuatro años.

De esta manera, el procedimiento partía de un presupuesto base de licitación de 507.055,92 euros, IVA incluido y ha sido adjudicado a Construcciones Maygar S.L., que presentó la oferta económicamente "más ventajosa" por un importe de 334.698,81 euros, más 70.286,75 euros correspondientes al 21 por ciento de IVA.

Asimismo, el carácter plurianual del contrato permitirá desarrollar "de manera estable" las labores necesarias para conservar las infraestructuras viarias y los elementos naturales existentes en los terrenos de Sevilla Activa en el Cortijo de Cuarto.

La actuación permitirá atender de forma periódica las necesidades que se detecten en el ámbito, garantizar el adecuado estado de las vías y preservar los espacios naturales incluidos en los terrenos de titularidad de la sociedad provincial.

La contratación se ha tramitado mediante un procedimiento abierto simplificado, en el que el precio constituía el criterio de adjudicación. Al proceso concurrieron tres empresas, cuyas propuestas fueron analizadas conforme a los criterios establecidos en los pliegos.