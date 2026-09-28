La Diputación de Sevilla inicia el transporte de 96,6 toneladas de corcho del Monte San Antonio por 190.575 euros

Transporte de corcho del Monte San Antonio en Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha iniciado la salida y transporte del producto obtenido tras la saca del corcho de los alcornoques del Monte San Antonio, en concreto del área de descorche 1, una salida que comenzó el pasado 23 de septiembre y afecta al producto obtenido en los trabajos realizados durante los meses de junio y julio de 2025.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el contrato de venta del corcho ha sido adjudicado a la empresa Corchos Castilla La Mancha SL, con sede en Navahermosa (Toledo). El aforo estimado del producto objeto de la venta es de 2.100 quintales, equivalentes a unas 96,6 toneladas, con un importe total de 190.575 euros.

Cabe mencionar que el corcho constituye el principal aprovechamiento forestal del Monte San Antonio. La saca se realiza mediante una técnica tradicional que permite extraer la corteza sin talar el árbol y se lleva a cabo con una periodicidad de diez años, de acuerdo con el turno de aprovechamiento establecido para la finca.

La finca Monte San Antonio cuenta con una superficie de 386,77 hectáreas y forma parte del entorno del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla. Sus principales especies forestales son la encina y el alcornoque, que conforman masas puras y mixtas procedentes de las distintas repoblaciones realizadas por la Diputación de Sevilla desde 1940.