Imagen de la fábrica de quesos Los Vázquez tras el incendio sufrido. - Rocío Ruz - Europa Press

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado este viernes las instalaciones de Quesos Los Vázquez, en Castilleja del Campo (Sevilla), tras el grave incendio del pasado 12 de noviembre en esta empresa familiar, estrechamente vinculada al municipio y a toda la comarca.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la Diputación instará a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación a que estudie posibles vías de financiación que contribuyan a la recuperación con el objetivo de que tanto los empresarios como los trabajadores puedan recuperar cuanto antes la tranquilidad y la actividad sobre las que han construido sus proyectos de vida familiar y profesional en un municipio de poco más de 600 habitantes.

En este contexto, acompañado por el alcalde, Narciso Luque, ha trasladado su apoyo a la familia empresaria y a las personas trabajadoras y ha destacado la fortaleza y determinación que ha encontrado en sus responsables para afrontar la reconstrucción y recuperar la actividad lo antes posible.

Al hilo, ha reconocido que esto es "un palo gordo que frena la trayectoria de la empresa". "Pero estoy impresionado por la grandeza y fortaleza de estos empresarios que, desde el primer día, están analizando cómo reconstruir su fábrica", ha añadido.

"Me voy emocionado porque veo cómo, ante una adversidad tan grande, se han crecido para salir todavía más fuertes. Y ese es el espíritu de Sevilla, de Andalucía y de las empresarias y empresarios sevillanos, a los que hay que apoyar y dar todo el respaldo", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que Los Vázquez, fundada en 1972, es una empresa que representa el talento, la capacidad emprendedora y el arraigo empresarial de la provincia. "Esto es marca Sevilla y, a quienes ponen en duda el talento, la capacidad y el emprendimiento de los andaluces y los sevillanos les invitaría a venir a Castilleja del Campo a conocer a esta empresa", ha alabado.

Además, el presidente ha anunciado que la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, trabajará para mantener la presencia y el reconocimiento de la marca durante el tiempo que las circunstancias impidan su comercialización habitual a través de una macro campaña de comunicación para que, "aunque durante un tiempo Los Vázquez no esté en las estanterías de los supermercados, su espíritu permanezca más que nunca en el imaginario colectivo de todo el mundo".

Por su parte, el alcalde de Castilleja del Campo, Narciso Luque, ha señalado los estrechos vínculos entre la fábrica y el municipio, a lo que ha explicado que los propietarios les han trasladado su voluntad de retomar la actividad lo antes posible y ponerse de nuevo en marcha. "El Ayuntamiento está con ellos desde el minuto uno, con toda nuestra solidaridad y vamos a estar ahí en todo lo que necesiten, dentro de nuestras capacidades", ha aseverado.

Igualmente, el regidor ha apelado a la implicación del resto de administraciones para poner a disposición de la empresa los recursos necesarios que permitan reconstruir las instalaciones y recuperar la actividad.

UNA INTERVENCIÓN CON RECURSOS DE 11 PARQUES DE BOMBEROS

El presidente de la Diputación ha agradecido el trabajo que realizaron los los profesionales del Sistema Provincial de Bomberos durante el incendio, que afectó a una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados, movilizó recursos de 11 parques de bomberos de la provincia y a unos 40 efectivos.

La prioridad del operativo fue proteger a las personas y evitar que las llamas alcanzaran la nave anexa en la que se almacenaban unos 7.000 litros de productos químicos, que pudieron ser retirados de forma segura, sin que se registraran daños personales.

Para ello se establecieron líneas de agua de protección y se desplegaron cinco autobombas, dos vehículos de altura, un vehículo nodriza y medios especializados de la unidad NRBQ, incluido un dron para vigilar la evolución del fuego y las condiciones del viento. Todo ello, en permanente coordinación con Emergencias 112 Andalucía, Guardia Civil, Policía Local y otros servicios municipales.

REUNIÓN DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO SOBRE VIVIENDA

La visita a las instalaciones de Quesos Los Vázquez ha estado precedida por una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Castilleja del Campo, en la que Javier Fernández y Narciso Luque han abordado distintos asuntos de interés municipal.

Entre ellos, el proyecto para desarrollar viviendas protegidas en un solar situado en el centro de la localidad, adquirido por el Consistorio con financiación del Plan Más Sevilla de la Diputación.

Al respecto, el alcalde ha apuntado que esta actuación permitirá "ofrecer oportunidades a los jóvenes para permanecer en el municipio y acceder a una vivienda a un precio asequible".

Por su parte, Fernández ha valorado la apuesta municipal por la vivienda pública y ha expresado la disposición de la Diputación a colaborar para adecuar el proyecto a sus programas y subvenciones, con el objetivo de que los jóvenes de Castilleja del Campo puedan disponer de estas viviendas "en el menor tiempo posible".