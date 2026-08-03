Diputación de Sevilla intensifica los trabajos de control de mosquitos en Dos Hermanas tras la alerta por Virus del Nilo

Dron para el control larvario de los mosquitos que transmiten el VNO sobrevolando un arrozal de la provincia - JOAQUIN CORCHERO-EUROPA PRESS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla ha intensificado los trabajos de vigilancia y control de mosquitos en los entornos periurbanos de Dos Hermanas (Sevilla) tras la declaración del municipio como área en alerta por parte de la Junta de Andalucía, una medida adoptada después de confirmarse un caso humano positivo de fiebre del Nilo Occidental.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, esta alerta permanecerá vigente, inicialmente, hasta el próximo 30 de agosto. En La Puebla del Río, donde las autoridades sanitarias también han notificado un nuevo caso, las labores de vigilancia y control que competen a la institución provincial ya habían sido reforzadas con anterioridad, manteniéndose el dispositivo intensivo de actuaciones.

De esta manera, el refuerzo de las actuaciones se desarrolla dentro del plan de vigilancia y control de vectores del Virus del Nilo Occidental (VNO) que ejecuta la Diputación y que desde esta misma semana opera con su máximo nivel de despliegue gracias a la incorporación de dos nuevos equipos de tratamiento, alcanzando un total de once unidades que trabajan de forma simultánea en los 15 municipios de la comarca de especial seguimiento.

Solo entre el 29 de junio y el 24 de julio, el dispositivo ha realizado en Dos Hermanas un total de 422 inspecciones larvarias, de las que 149 resultaron positivas, lo que motivó la ejecución de 145 tratamientos larvicidas para eliminar los focos detectados antes de la fase adulta del mosquito.

Asimismo, dentro de las actuaciones preventivas previstas en el plan, la Diputación ha realizado tratamientos adulticidas en el municipio los días 18 de junio y 28 de julio, además de estar programada una nueva intervención para la próxima semana, dentro de los plazos de seguridad establecidos para los productos autorizados. Según se desprende de estos trabajos, el entorno periurbano del municipio cuenta en la actualidad con pocos puntos con humedad suficiente para acoger focos de proliferación importantes.

Los mismos, se localizan en zonas como el Arroyo de las Culebras, las inmediaciones de la EDAR de El Copero y el entorno del río Guadaíra. La otra zona con presencia de agua suficiente son las tablas de cultivo de arroz existentes en el término municipal, incluida dentro del programa de tratamientos aéreos adulticidas que el ente provincial ejecutará esta semana.

Los datos de la red provincial de vigilancia entomológica han indicado que las capturas de mosquitos competentes para la transmisión del virus se mantienen, en términos generales, en niveles bajos en Dos Hermanas, con la excepción del entorno del Brazo del Este, donde las poblaciones se han observado cantidades superiores, aunque con tendencia descendente tras alcanzar su máximo a principios de junio.

LA IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

La Diputación de Sevilla tiene encomendado el control y tratamiento frente a los mosquitos que pueden transmitir el Virus del Nilo Occidental en los entornos periurbanos --hasta 1,5 kilómetros alrededor de los núcleos urbanos principales, secundarios y diseminados-- de los quince municipios de la comarca de especial seguimiento establecida por la Junta.

Estos municipios son Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río, La Puebla del Río, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

El operativo se desarrolla a través de Tragsatec y en permanente coordinación con la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de Salud Pública; con los ayuntamientos, responsables del control y tratamiento en el interior de los núcleos urbanos; y con los expertos de la Estación Biológica de Doñana, para adaptar las medidas de vigilancia y control a la evolución de la situación.

En contexto, la provincia de Sevilla concentra los 16 casos que actualmente se encuentran activos en Andalucía, por lo que se ha recomendado usar repelentes, vestir prendas claras y apagar las luces de casa cuando no estén en uso, así como la eliminación de puntos de agua estancada en casa, ya sea en macetas o en elementos de jardín, ya que pueden convertirse en focos de proliferación de mosquitos.