La Diputación de Sevilla lleva danza, teatro y música a municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia

Imagen del espectáculo 'Éter, Imperdibles Artes Escénicas'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha presentado su programación cultural para este fin de semana, en el que las localidades sevillanas, con especial atención a los municipios menores de 20.000 habitantes, como Brenes, Los Palacios y Villafranca, Cantillana, Marinaleda, San Nicolás del Puerto o Villanueva del Río y Minas, albergarán espectáculos de danza, teatro y música en directo.

Según ha detallado el órgano provincial en una nota de prensa, el objetivo es garantizar acceso a una programación de "primer nivel", reduciendo así la "brecha de la desigualdad cultural" con las localidades rurales.

Al mismo tiempo, la Diputación ejerce como un "potente dinamizador" del tejido sectorial y de las artes escénicas, a través del circuito '107 Programa Cultural', que cuenta con compañías de "gran nivel", donde muchos miembros de elencos, propuestas artísticas y personal técnico "son reconocidos en certámenes y premios de enorme prestigio".

La programación del 'Circuito 107 Programa Cultural' arranca con fuerza este viernes, 22 de mayo, con propuestas de danza y artes escénicas de primer orden en Los Palacios y Villafranca, donde el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogerá a las 20,00 horas la obra 'Ave de Plata', a cargo de la compañía de Sara Jiménez en Danza.

De forma simultánea, a las 20,00 horas, Cantillana acogerá el arte coreográfico contemporáneo con al proyecto 'ÉTER, danza de luces y sombras', que se representará en la Casa de la Cultura local.

El teatro también reclamará su protagonismo el viernes 22 a las 19,30 horas en las tablas de la Casa de la Cultura de Villanueva del Río y Minas, municipio que recibirá la aplaudida obra 'El vacío del espejo', de la compañía Teatrapadas.

Asimismo, la programación teatral continuará el sábado 23 de mayo en Marinaleda, donde la compañía Viento Sur Teatro pondrá en escena su aclamada apuesta 'Sur de leyendas', una cita fijada para las 20,00 horas.

JAZZ Y DIVULGACIÓN HISTÓRICA CON AMBIENTACIÓN MUSICAL

Los espacios públicos y los centros culturales de la provincia también albergarán música y conocimiento durante este fin de semana, comenzando el viernes 22 a las 20,00 horas, en la Plaza de la Cigüeña de Brenes, que se transformará en un club de jazz al aire libre gracias al directo de Comfort Trío, que llevará hasta la localidad sus "elegantes y cuidadas" piezas musicales "donde la improvisación y el ritmo serán los grandes protagonistas".

Finalmente, la agenda se complementa con una propuesta divulgativa y multicultural en la Sierra Morena sevillana, con la conferencia titulada 'Aventuras africanas', que tendrá lugar este viernes 22 de mayo, en la Casa de la Cultura de San Nicolás del Puerto, a las 13,00 horas.