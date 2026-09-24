La Diputación de Sevilla participa en la presentación de la Agenda Compartida de Centros de Innovación Territorial

Imagen de familia en la presentación de la Agenda Compartida de Centros de Innovación Territorial (AC-CITs). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha participado en la presentación de la Agenda Compartida de Centros de Innovación Territorial (AC-CITs), organizada por la Diputación de Lleida con el apoyo del Join Research Centre de la Comisión Europea.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha tomado la palabra en la apertura del acto como representante de la institución anfitriona de esta jornada, concebida como punto de encuentro entre territorios, empresas y agentes del conocimiento para abordar el papel de la innovación en la transformación del medio rural, según ha recogido la institución provincial en una nota.

Durante su intervención, Rodríguez Hans ha agradecido que Sevilla haya sido elegida como sede para la presentación de esta iniciativa. "Creo que no hay mejor formato que este para conocer experiencias de éxito, porque en muchas ocasiones creemos que nuestros problemas son únicos y en absoluto es así. Los problemas suelen ser muy parecidos en los distintos territorios y al final hay soluciones brillantes basadas en la creatividad por falta de recursos", ha mencionado.

Así, ha reivindicado el municipalismo y las políticas locales, que ofrecen "el derecho a quedarse" a "quienes viven en territorios quizás muy alejados de áreas metropolitanas y que no tienen la capacidad inminente de un desarrollo industrial o económico que otros territorios sí tienen".

Además, el vicepresidente de Prodetur ha señalado que "cada vez hay gente joven mejor formada y mejor preparada" en los municipios y la importancia de que "tengan siempre herramientas encima de la mesa para poder revertir en nuestros pueblos lo que la sociedad les ha dado".

UNA AGENDA PARA CONECTAR TERRITORIOS Y PROYECTOS

La AC-CITs parte de la acción colectiva de los territorios y busca reforzar su impacto mediante alianzas con actores socioeconómicos, políticos y del conocimiento. La iniciativa plantea una transformación sostenida en el tiempo y basada en una visión compartida.

Durante la jornada se han abordado, entre otros asuntos, las oportunidades que ofrece el actual contexto europeo y la conexión de la Agenda con políticas que abarcan la energía, la alimentación o la industria.

El programa ha incluido también la presentación de proyectos agrupados en tres ámbitos: biopolígonos, gestión forestal integrada y agricultura regenerativa, con experiencias procedentes de distintos territorios.

Según ha precisado la Diputación, el objetivo es conectar iniciativas que hasta ahora se desarrollaban de manera aislada para incrementar su impacto y su capacidad de captar inversión.