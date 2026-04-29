La Diputación de Sevilla y la patronal hotelera reforzarán la promoción de la provincia como destino

El vicepresidente de Prodetur y el presidente de la patronal hotelera, en el centro, durante la reunión entre ambas entidades y en presencia de miembros de las juntas directivas. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha mantenido un encuentro con una representación de la nueva junta directiva de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHSP), encabezada por su presidente, Jorge Castilla. Ambas entidades han manifestado su voluntad de colaborar en aras de reforzar la promoción del destino.

Castilla sucede en el cargo al que ha sido máximo responsable de la patronal hotelera durante los dos últimos mandatos: Manuel Cornax, tras las elecciones celebradas en el organismo el pasado mes de marzo.

Durante el encuentro, ambas entidades han puesto sobre la mesa su disposición de colaboración para 2026, "orientada a reforzar la promoción del destino y avanzar en un modelo turístico más sostenible y competitivo para la provincia", remarca la Diputación en un comunicado.