Diputación de Sevilla promueve el fomento de la lectura y la cohesión social en municipios de la provincia

La delegada de Igualdad, María Labrador, en el centro, en un acto de fomento de la lectura en Lebrija. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la semana del Día Internacional del Libro, la obra 'La revolución del recreo', un recurso educativo elaborado y distribuido por la Diputación de Sevilla, ha sido la protagonista de un cuentacuentos que ha organizado el Ayuntamiento de Lebrija y que está distribuyendo en los centros escolares del municipio.

La actividad se desarrolla en el marco de una serie de una extensa programación cultural que tiene como uno de sus ejes principales la promoción de la igualdad y la convivencia en el municipio. Esta iniciativa local utiliza el citado título para abordar, desde edades tempranas, la importancia de fomentar un modelo de recreo inclusivo donde niños y niñas compartan juegos y espacios sin estereotipos de género, explica la Diputación en una nota de prens.

La delegada de Igualdad, María Labrador, ha subrayado la importancia de incorporar la perspectiva de género a esta programación cultural, al tiempo que ha destacado que actividades como 'La revolución del recreo' permiten trabajar desde edades tempranas valores fundamentales como la igualdad, la inclusión y la eliminación de roles de género. El cuento es un material elaborado y editado por la Diputación en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Además de esta actuación específica, la programación de Lebrija ha incluido talleres de fomento a la lectura, cuentacuentos y encuentros con autores, convirtiendo espacios como la Biblioteca Municipal en puntos de referencia para el diálogo. Desde la Diputación se subraya que el fomento de la lectura, reforzado por el uso de materiales técnicos del Área de Cohesión Social e Igualdad, se consolida como una vía de intervención social efectiva.

Al promover eventos que atraen a diferentes generaciones, los ayuntamientos aseguran un dinamismo que combate el aislamiento y promueve la diversidad. Así, la Diputación de Sevilla "reafirma su compromiso de seguir colaborando con municipios como Lebrija, facilitando recursos que sirvan de apoyo a la gran labor cultural e integradora que realizan los gobiernos locales".