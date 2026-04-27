Diputación de Sevilla publica la convocatoria de subvenciones para la mejora de archivos municipales

Imagen de recurso de uno de los archivos del organismo provincial. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado las bases y la convocatoria de subvenciones del Servicio de Archivo y Publicaciones, perteneciente al área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, para el ejercicio 2026. Esta línea de ayudas, tramitada en régimen de concurrencia competitiva, tiene como finalidad la mejora de las instalaciones y la conservación del patrimonio documental de las entidades locales de la provincia.

El propósito de la convocatoria está centrado en la financiación de inversiones para la adquisición y mejora de equipamientos en los archivos municipales. Entre los conceptos que pueden ser objeto de subvención se encuentran: la instalación de estanterías convencionales o compactas; sistemas de seguridad (alarmas y detección de incendios); control medioambiental para la conservación de documentos, y equipamiento informático para la digitalización o reproducción del patrimonio, detalla en un comunicado.

Asimismo, se incluyen pequeñas obras de adaptación de los locales destinados al archivo de los municipios que concursan por esta subvención.

En este sentido, la dotación total de la convocatoria 2026 asciende a 481.133 euros; en 2025 fue de 344.480 euros y en 2024 de 89.400 euros, suponiendo un crecimiento de 391.730 euros en los dos últimos años. Las cuantías máximas de la subvención se dividen en dos tramos: hasta 32.000 euros para proyectos destinados, íntegramente, a solventar el déficit de estanterías por importes superiores a 10.000 euros, y un límite de 10.000 euros para el resto de gastos subvencionables.

Las entidades beneficiarias deberán aportar al respecto una cofinanciación mínima del 5% del presupuesto total del proyecto. Para la adjudicación de las ayudas, la Comisión Técnica de Valoración tendrá en cuenta criterios objetivos como el volumen de población, dando prioridad a municipios de menos de 10.000 habitantes y las ELA.

También será puntuable que el municipio tenga una ordenanza municipal reguladora del servicio, así como la disponibilidad de personal técnico especializado. Si en la convocatoria del anterior ejercicio la localidad no fue beneficiaria, también partiría de una situación ventajosa en la actual.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo para la presentación de las solicitudes es de 15 días naturales, a contar desde hoy 27 de abril. Las entidades interesadas deberán realizar el trámite exclusivamente por medios electrónicos, acompañando la solicitud de una memoria de necesidades técnica y el proyecto de inversiones correspondiente.

La adecuada gestión de los archivos municipales constituye una herramienta esencial para la modernización de la administración local. Contar con instalaciones óptimas y fondos archivísticos organizados no solo garantiza la preservación física de los documentos, sino que resulta determinante para agilizar los servicios públicos y facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía.