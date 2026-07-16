La Diputación de Sevilla reedita su programa de becas de alojamiento de estudiantes con 1,2 millones de euros

Archivo - Sevilla.-El plazo para solicitar una Beca Reset de la Diputación, con 4.000 euros por beneficiario, acaba este miércoles - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha invertido 1,2 millones de euros en la reedición de la nueva convocatoria de las Becas con las que la Institución busca facilitar el alojamiento de alumnas y alumnos de la provincia que cursen Grados universitarios o Formación Profesional Superior y que residan a cuarenta kilómetros o más de los centros públicos en los que estén matriculados.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el programa, financiado a través de su Área de Cultura y Ciudadanía dotará de una cuantía máxima por beneficiario de 4.000 euros.

De esta manera, el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha indicado que buscan compensar "condiciones socioeconómicas desfavorables" y garantizar el acceso a la formación académica de todos los jóvenes de la provincia, "sin discriminación por las rentas familiares ni por su lugar de nacimiento". "No es más que facilitar que los servicios públicos financiados por la ciudadanía reviertan en esa ciudadanía", ha añadido.

UNA CONVOCATORIA CON NOVEDAD DE INTERÉS

Como novedad, la convocatoria de este año introduce la posibilidad de solicitar la ayuda para estudiantes matriculados por primera vez en tercer curso. Además, podrán optar a la renovación de la Beca aquellas personas beneficiarias del curso anterior que mantengan las condiciones socioeconómicas exigidas y acrediten un rendimiento académico mínimo del 50 por ciento de los créditos aprobados.

Para acceder a estas ayudas, las personas solicitantes deben cumplir varios requisitos fundamentales como contar con un domicilio familiar situado a cuarenta kilómetros o más del centro de estudios, ambos ubicados en la provincia de Sevilla; ser menores de 22 años (matriculados en primero), 23 años (segundo) o 24 años (tercero), tomando como referencia el 1 de enero de 2026.

La ayuda, que se convoca en régimen de concurrencia competitiva, es incompatible con cualquier otra subvención pública o privada destinada al mismo fin, valorándose criterios socioeconómicos, socio-familiares, académicos y territoriales, en un período que va desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 15 de julio de 2027.

La cuantía máxima individualizada que podrá recibir cada estudiante es de 4.000 euros, cantidad que se abonará al 100% una vez aprobada la resolución definitiva.

El plazo para la presentación de solicitudes está determinado por la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón-e de la Diputación y el trámite se realizará exclusivamente de manera telemática, a través del registro electrónico único de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.