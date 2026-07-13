Diputación de Sevilla reforzará el control del mosquito del Virus del Nilo tras el positivo en un vecino de Palomares

Dron para el control larvario de los mosquitos que transmiten el VNO sobrevolando un arrozal de la provincia - JOAQUIN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Servicios Públicos y Supramunicipales de la Diputación de Sevilla ha ampliado la actuación de los equipos de detección y control a los diseminados, con superficie superior a 2,5 hectáreas. Esto supone un incremento del 93,7% de la superficie de actuación respecto de 2025. En ese sentido, la decisión de duplicar la superficie de actuación, responde a la coherencia respecto al incremento de las zonas con acumulo de agua dulce como consecuencia de las lluvias.

Asimismo, se ha incrementado, sustancialmente, el número de puntos de la red de trampeo. Por otro lado, habría que resaltar la inclusión de un nuevo equipo de apoyo extraordinario durante toda la temporada para atender situaciones de alerta, como es este supuesto, lo que permite seguir atendiendo la programación a la vez que la situación sobrevenida de manera excepcional, remarca en una nota de prensa.

Los datos generales de control larvario en la localidad de Palomares del Río son los siguientes: se ha actuado cada vez que en las inspecciones de control larvario se identificaran mosquitos de la variedad cúlex. En todo el periodo, se han realizado 309 revisiones, y solo se han detectado larvas de la variedad en un 23% de las muestras.

En concreto, y en la semana del 6 al 10 de julio, de todas las prospecciones realizadas (12) solo se ha identificado una larva de esta variedad, con el consiguiente tratamiento en dicha ubicación.

En cuanto a las medidas aplicadas, y a la vista del positivo en una persona, se van a realizar tratamientos adulticidas de refuerzo en los términos municipales de Palomares del Río y en los de los municipios limítrofes (Mairena del Aljarafe, Coria del Río y Almensilla) entre el 13 y el 17 de julio.