Diputación de Sevilla refuerza su liderazgo en ciberseguridad al incorporarse como nodo de la red nacional SOC

La gerente de Inpro, tras la incorporación de la Diputación, a través de este organismo, en la red nacional de ciberseguridad SOC - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Sociedad Provincial de Informática (Inpro), continúa dando pasos decisivos en el refuerzo de la protección del ecosistema digital provincial, tras ser admitida como nodo de la Red Nacional de Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), la infraestructura estatal de coordinación en materia de ciberseguridad impulsada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional (CCN).

La incorporación a esta red sitúa a la Diputación entre las administraciones públicas que participan activamente en el intercambio de información estratégica sobre amenazas e incidentes de seguridad, fortaleciendo la capacidad de anticipación, detección y respuesta frente a los crecientes riesgos que afectan al ámbito digital, señala en un comunicado.

Como parte de este proceso, Inpro ha desplegado su propia instancia de MISP (Malware Information Sharing Platform), una plataforma internacional de referencia para el intercambio automatizado de indicadores de compromiso, vulnerabilidades y campañas maliciosas.

Gracias a esta infraestructura, la Diputación podrá compartir y recibir en tiempo real inteligencia sobre amenazas con el resto de organismos nacionales integrados en la Red Nacional de SOC, permitiendo actuar de forma mucho más rápida y coordinada ante posibles incidentes de ciberseguridad.

Esta incorporación supone un nuevo avance dentro de la estrategia integral de ciberseguridad que la Diputación viene desarrollando desde hace años a través de Inpro para proteger tanto sus infraestructuras como los servicios tecnológicos que presta a los municipios de la provincia.

En este sentido, la institución mantiene una colaboración permanente con organismos de referencia como el CCN-CERT y Andalucía CERT, participa activamente en foros especializados de ciberseguridad, y recientemente se adhirió al Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales (COCS-EELL), impulsado por el Gobierno de España, con el objetivo de reforzar la protección de las administraciones locales mediante servicios avanzados de monitorización, análisis de vulnerabilidades, inteligencia de amenazas, detección y respuesta ante incidentes, así como acciones de formación y concienciación dirigidas a empleados públicos.

La puesta en funcionamiento una instancia propia de MISP permitirá automatizar el intercambio de indicadores de compromiso (IOC), direcciones IP maliciosas, dominios fraudulentos, firmas de malware y otras evidencias técnicas que facilitan la detección temprana de ataques antes de que puedan afectar a los sistemas de información.

Este modelo de inteligencia colaborativa constituye actualmente uno de los pilares de la ciberseguridad moderna, ya que posibilita que cualquier amenaza detectada por uno de los organismos integrantes de la red pueda ser conocida y neutralizada por el resto de administraciones prácticamente en tiempo real. Más seguridad para los municipios sevillanos.

La incorporación a la Red Nacional de SOC refuerza igualmente la protección del ecosistema digital provincial, ya que muchas de las capacidades desarrolladas desde INPRO repercuten directamente sobre los servicios tecnológicos ofrecidos a los municipios sevillanos.

Actualmente, presta soporte tecnológico a más de un centenar de entidades locales, proporcionando disponibilidad y seguridad a plataformas de administración electrónica, comunicaciones, servicios cloud, sedes electrónicas y aplicaciones corporativas que utilizan diariamente miles de empleados públicos y ciudadanos.

Con este nuevo paso, la Diputación avanza en el compromiso y concienciación con la ciberseguridad, apostando por un modelo basado en la cooperación entre organismos públicos, el intercambio de inteligencia y la mejora continua de las capacidades de prevención y respuesta frente a las amenazas digitales.