La Diputación de Sevilla refuerza la lucha contra el virus del Nilo en Dos Hermanas, Utrera y Los Palacios

Dron en la campaña del virus del Nilo de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, en el marco del plan de vigilancia y control de vectores del Virus del Nilo Occidental (VNO), ha reforzado las labores de vigilancia y control de los mosquitos transmisores en el entorno periurbano de Dos Hermanas, Utrera y Los Palacios.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, esta actuación responde a la reciente incidencia epidemiológica registrada principalmente en Dos Hermanas y Utrera en las últimas dos semanas, donde las autoridades sanitarias han notificado dos nuevos positivos confirmados en seres humanos.

Ante este escenario, la institución provincial ha desplegado un programa de intervenciones de choque en áreas periurbanas y entornos autorizados con el objetivo prioritario de frenar la propagación de mosquitos Culex, vector del virus.

Actualmente, cuatro de los seis municipios de la margen izquierda se encuentran en alerta y se están aplicando tratamientos adulticidas con frecuencia quincenal en las zonas de vegetación que sirven de refugio natural a los insectos.

Durante las dos últimas semanas se han dado de alta más de 50 nuevos puntos para la realización de tratamientos adulticidas en los municipios de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera y las Cabezas de San Juan.

En Utrera y Dos Hermanas se han reforzado las zonas de tratamiento adulticida con motivo de los recientes casos en humanos, mientras que en Utrera y Alcalá de Guadaíra se han intensificado por las próximas peregrinaciones que se realizarán al Santuario de la Virgen de la Consolación y por la celebración de la feria de Utrera entre el 4 y 8 de septiembre. Asimismo, en Las Cabezas de San Juan se han reforzado los tratamientos tras la reciente detección de virus en capturas de mosquitos.

En relación con la vigilancia larvaria, los equipos técnicos han realizado la prospección y tratamiento larvicida de nuevas zonas con presencia de agua en Dos Hermanas, Los Palacios y Utrera, incorporando 40 nuevos puntos de vigilancia larvaria en estas últimas semanas.

Por otro lado, esta semana se están realizando tratamientos aéreos larvicidas mediante dron en los principales canales y cauces con agua que circundan las poblaciones de Los Palacios y Villafranca (Caño de La Vera y Arroyo del Conejo) y Utrera (Arroyo Calzas Anchas). Del mismo modo, Está previsto igualmente el tratamiento del cauce del Río Guadaíra, a su paso por los términos de Dos Hermanas y Coria del Río.