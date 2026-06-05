Diputación de Sevilla respalda a los hoteles como "elementos clave" con la campaña 'Historias que nos unen'

Imagen de la presentación de la campaña turística "Historias que nos unen" - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha mostrado su respaldo a la campaña "Historias que nos unen", impulsada por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), que busca poner en valor el papel de los hoteles como "generadores de experiencias" y su aportación al desarrollo económico, social y turístico de los territorios.

Según ha detallado la entidad provincial, esta campaña, que se extenderá a todo el ámbito nacional, está concebida para destacar los establecimientos hoteleros como escenarios de experiencias, encuentros y recuerdos compartidos.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha asistido al acto de presentación de esta iniciativa, celebrado en el Muelle de la Sal de Sevilla, y que ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector hotelero y agentes vinculados a la actividad turística.

Asimismo, la jornada ha contado con una presentación institucional, la proyección del vídeo de campaña y diversas actividades abiertas al público, entre ellas un espacio que recreaba distintas áreas de un hotel, así como un sorteo con experiencias hoteleras, dirigidas a acercar el mensaje de la iniciativa a la ciudadanía.

Sobre ello, Rodríguez Hans ha valorado positivamente esta propuesta encaminada a reforzar la percepción del turismo "como una actividad generadora de bienestar y oportunidades para los territorios". "Los hoteles desempeñan una función esencial en la experiencia turística que ofrecemos a nuestros visitantes", ha asegurado.

Además, el vicepresidente ha destacado "la fortaleza turística de la provincia de Sevilla", que según ha defendido, "se sustenta en gran medida en la profesionalidad y el compromiso de su sector hotelero".