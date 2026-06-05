Publicado 05/06/2026 19:01

Diputación de Sevilla respalda a los hoteles como "elementos clave" con la campaña 'Historias que nos unen'

Imagen de la presentación de la campaña turística "Historias que nos unen"
Imagen de la presentación de la campaña turística "Historias que nos unen" - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha mostrado su respaldo a la campaña "Historias que nos unen", impulsada por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), que busca poner en valor el papel de los hoteles como "generadores de experiencias" y su aportación al desarrollo económico, social y turístico de los territorios.

Según ha detallado la entidad provincial, esta campaña, que se extenderá a todo el ámbito nacional, está concebida para destacar los establecimientos hoteleros como escenarios de experiencias, encuentros y recuerdos compartidos.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha asistido al acto de presentación de esta iniciativa, celebrado en el Muelle de la Sal de Sevilla, y que ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector hotelero y agentes vinculados a la actividad turística.

Asimismo, la jornada ha contado con una presentación institucional, la proyección del vídeo de campaña y diversas actividades abiertas al público, entre ellas un espacio que recreaba distintas áreas de un hotel, así como un sorteo con experiencias hoteleras, dirigidas a acercar el mensaje de la iniciativa a la ciudadanía.

Sobre ello, Rodríguez Hans ha valorado positivamente esta propuesta encaminada a reforzar la percepción del turismo "como una actividad generadora de bienestar y oportunidades para los territorios". "Los hoteles desempeñan una función esencial en la experiencia turística que ofrecemos a nuestros visitantes", ha asegurado.

Además, el vicepresidente ha destacado "la fortaleza turística de la provincia de Sevilla", que según ha defendido, "se sustenta en gran medida en la profesionalidad y el compromiso de su sector hotelero".

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