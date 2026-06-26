Diputación de Sevilla subraya la publicidad como motor de innovación y competitividad empresarial en la provincia

Rodríguez Hans (2d), en la presentación del primer Barómetro de la Publicidad de Sevilla impulsado por AEPS - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha clausurado el acto de presentación del primer Barómetro de la Publicidad de Sevilla, un estudio promovido por la Asociación de Empresarios de la Publicidad de Sevilla (AEPS) con el objetivo de ofrecer una radiografía del estado actual del sector, sus principales retos y las oportunidades de desarrollo.

El acto, celebrado este jueves en Faena River Club, en el Mercado del Barranco, ha sido inaugurado por el presidente de la AEPS, Salvador Toscano, quien ha destacado la importancia de disponer de indicadores que permitan conocer la realidad y la evolución del sector publicitario sevillano, informa la Diputación en una nota de prensa.

A continuación, Rocío Tornay, directora de Intelqualia, consultora especializada que ha realizado el informe, ha presentado la metodología del estudio, sus objetivos y las principales conclusiones obtenidas, así como las tendencias y desafíos que afronta la actividad publicitaria en Sevilla.

Rodríguez Hans ha felicitado a la AEPS por una iniciativa "que nace con vocación de continuidad y que, sin duda, está llamada a convertirse en una referencia para el sector", al tiempo que ha reconocido el trabajo realizado por Intelqualia y la colaboración de las empresas y profesionales que han participado en la elaboración del informe.

El vicepresidente de Prodetur destacado la relevancia de la industria publicitaria dentro del tejido económico provincial, y ha subrayado que "la publicidad y la comunicación constituyen un sector dinámico, innovador y con una enorme capacidad de adaptación a los cambios". En este sentido, ha incidido en que se trata de una actividad que "genera actividad económica y empleo cualificado, impulsa la creatividad y el talento, ayuda a las empresas a crecer, a diferenciarse y a abrir nuevos mercados, y contribuye, además, a proyectar la imagen de nuestros territorios, de nuestras marcas y productos".

Asimismo, Hans ha señalado que el citado barómetro constituye "una radiografía rigurosa y actualizada del sector publicitario sevillano", que permitirá comprender mejor su realidad, sus fortalezas y sus desafíos, además de aportar información de utilidad tanto para las empresas como para las asociaciones profesionales y las administraciones públicas.

En este sentido, ha recordado el compromiso de la Diputación de Sevilla y Prodetur con aquellos sectores que aportan innovación, valor añadido y talento a la economía provincial. "Creemos en la necesidad de escuchar a las empresas, conocer sus inquietudes y acompañarlas en sus procesos de crecimiento y adaptación", de modo que "iniciativas como este barómetro contribuyen a fortalecer el ecosistema empresarial sevillano".