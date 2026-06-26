Condenada en Málaga por intrusismo por hacer servicios a perros que solo pueden hacer veterinarios

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MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga ha conseguido una nueva sentencia condenatoria por un delito de intrusismo profesional, tras denunciar ante el Seprona la actividad de una persona no colegiada y sin título que realizaba limpiezas dentales con ultrasonidos en perros sin anestesia, ofertándolas como un servicio complementario a la peluquería canina.

Así lo han informado desde el Colegio de Veterinarios en una nota, en la que señalan que esta resolución supone la segunda sentencia condenatoria por intrusismo profesional conseguida por la entidad en el último año, "lo que refuerza la línea de actuación emprendida frente a prácticas ilegales que ponen en riesgo la salud de los animales y pueden comprometer también la salud pública".

Según la sentencia, consultada por Europa Press, los hechos se dieron al menos desde enero de 2022. La mujer era titular de una peluquería canina ubicada en su domicilio y se anunciaba en su web y sus redes sociales. Así, sin tener título oficial ni pertenecer al correspondiente colegio profesional, practicaba ese tipo actos, que considera clínicos y que "solo pueden realizar los veterinarios".

Por estos hechos, se le condena a seis meses de multa, a razón de ocho euros diarios, por un delito de intrusismo profesional. La mujer expresó su conformidad con la pena solicitada por el fiscal y la acusación particular ejercida por el Colegio de Veterinarios, bajo la dirección técnica del abogado de la institución colegial.

Han indicado que para la correcta tramitación del procedimiento ha resultado "determinante la labor coordinada con el equipo de investigación del Seprona, con cuyos agentes el colegio mantiene una relación de cooperación y colaboración muy estrecha en distintos asuntos vinculados a la defensa del bienestar animal, la legalidad profesional y la salud pública".

Asimismo, durante el procedimiento se aportaron informes periciales elaborados por dos veterinarias colegiadas, especialistas en odontología y cirugía maxilofacial veterinaria, así como un informe del vocal de Intrusismo Profesional del Colegio, José María Ramírez Cuevas.

Dichos informes concluían que la limpieza dental con ultrasonidos constituye un acto clínico y, por consiguiente, una actuación de competencia exclusiva de los profesionales veterinarios.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga han animado a todos los colegiados a "colaborar activamente y a poner en conocimiento de la institución cualquier práctica irregular o indicio de intrusismo profesional, con el objetivo de proteger la profesión veterinaria, garantizar una atención clínica adecuada y preservar el bienestar de los animales".