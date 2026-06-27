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España gana la guerra con Uruguay

La selección española avanzó como primera a dieciseisavos y eliminó (0-1) a una 'charrúa' que vendió cara su piel

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La selección española de fútbol venció (0-1) a Uruguay este viernes en la tercera y última jornada del Grupo H en el Mundial 2026, celebrada en el Estadio Akron de Guadalajara (México), un trabajado triunfo con gol de Álex Baena para ser primera camino a dieciseisavos de final y que eliminó a los 'charrúa'.

Los de Luis de la Fuente vencieron pero no convencieron, aunque Uruguay no regaló un centímetro jugándose la vida. Una primera parte espesa, sin ritmo, sin la esperada progresión de Lamine Yamal, con la sensación de experimento fallido en la titularidad de Mikel Merino, se salvó con la suerte del 0-1 de Baena: un grave error de Fernando Muslera, sustituido al descanso, fue decisivo.

En la segunda mitad, con los últimos 15 minutos para Nico Williams por Lamine, España tampoco brilló pero sobrevivió a la dureza de Uruguay, sin opciones de pasar como tercera con dos puntos, y avanzó a los cruces como primera del Grupo H. 'La Roja' jugará con la segunda del Grupo J, posiblemente Austria, o Argelia, bajo los focos de Hollywood el 2 de julio. La novata Cabo Verde, que empató (0-0) contra Arabia Saudí, pasó como segunda.

La mexicana Guadalajara acogió el difícil trago que esperaba España desde el día del sorteo contra una Uruguay que, como añadido a su espíritu combativo, tenía que sumar. 'La Roja' no estuvo fina, recordó al debut contra Cabo Verde en lo lento de la circulación, a pesar de esta vez contar con Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona no fue el puñal que se esperaba ya con algo más de rodaje tras lesión, diferencial en la goleada a Arabia Saudí.

Una recuperación suya sí cortó de raíz la presión alta con la que Uruguay había saltado al campo, pero ya con la posesión, la campeona de Europa no encontró espacios. Marcelo Bielsa no defraudó con el marcaje al hombre, con muchas ayudas, y la selección 'charrúa' ganó por momentos el centro del campo sin que Pedri pudiera ejercer de faro. Otra arrancada de Lamine inició unos minutos de dominio español, sin encontrar ocasiones claras.

Baena estuvo cerca de conectar con Mikel Oyarzabal y Pau Cubarsí pudo marcar en una mala salida de Muslera. Tanto él como Unai Simón no estuvieron acertados por arriba, pero el portero español desapareció del mapa con una España más asentada. Tras la pausa por hidratación, Bielsa rearmó a los suyos y, desde un robo en un saque de banda que no aprovechó Darwin Núñez, el partido giró.

Uruguay acumuló varias llegadas por banda derecha, con Agustín Canobbio ganando el choque de trenes a Marc Cucurella, y el combinado sudamericano recuperó la intensidad en las marcas. No dejó prisioneros la celeste, pero en su mejor momento encajó el 0-1 de Baena, letal a la media vuelta tras un balón al área de Marcos Llorente, y con la colaboración de Muslera.

ESPAÑA AGUANTA LA DESESPERACIÓN URUGUAYA

Además, Manuel Ugarte tuvo que ser sustituido por lesión, un doble golpe de cara al segundo tiempo para una Uruguay obligada a sumar. El meta de 40 años, que cantó también contra Cabo Verde, no volvió en una reanudación donde los 'charrúa' declararon la guerra. También asomó la lucha interna en los de Bielsa, con el cambio de Fede Valverde, pero el partido subió en el contacto físico.

El colegiado Ismail Elfath optó por pitar poco o nada y empezó a enfadar a ambos equipos, sobre todo a los españoles. 'La Roja' no se amedrentó y con la entrada de Dani Olmo ganó llegada, aunque el del Barça perdonó una muy clara a media hora del final. El equipo de De la Fuente domó a la fiera pero el gol de la sentencia no llegó, a pesar de una última buena subida de banda de Lamine.

El joven internacional dejó su sitio a Nico Williams, a quien también parece necesitar España en su mejor versión como Ferran. Bielsa metió lo que le quedaba en ataque, a tan solo un gol de pasar como segunda. Uruguay, doble campeona del mundo, la última en 1950, se quedó en la fase de grupos como en Catar 2022 dejando una imagen desquiciada en las últimas faltas, expulsado Canobbio. España, con un último remate al larguero de Ferran y con Yeremy Pino lesionado en el hombro, aguantó y cumplió con peros.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: URUGUAY, 0 - ESPAÑA, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

URUGUAY: Muslera (Rochet, descanso); Varela, Cáceres, Sanabria (Rodríguez, min.70), Olivera; Valverde (Viñas, min.57), Ugarte (De la Cruz, min.45), Bentancur; Canobbio, Núñez y M.Araújo.

ESPAÑA: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián, min.60); Lamine (Williams, min.76), Merino (Olmo, min.60), Baena (Yeremy, min.66); y Oyarzabal (Torres, min.76).

--GOL:

0 - 1, min.42, Baena.

--ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA). Amonestó a Sanabria (min.54), Varela (min.58) y De la Cruz (min.93) por parte de Uruguay. Y a Baena (min.46) en España. Expulsó a Canobbio (min.95) por roja directa.

--ESTADIO: Akron de Guadalajara (México).