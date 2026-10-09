La Diputación de Sevilla y la US presentan el proyecto de colaboración ARUS Andalucía Racing Team

Imagen de familia de la presentación del proyecto ARUS Andalucía Racing Team, de la Diputación de Sevilla y la Universidad de Sevilla (US). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, han presentado el proyecto de colaboración por el que el monoplaza desarrollado por estudiantes recorrerá varios municipios sevillanos. Entre las iniciativas surgidas de la Universidad de Sevilla que reúnen investigación, innovación y talento destaca ARUS Andalucía Racing Team, el equipo de Formula Student de la Hispalense, nacido en 2012.

Según han explicado la institución provincial y la entidad académica en una nota conjunta, más de un centenar de estudiantes de distintas titulaciones trabajan cada temporada de forma multidisciplinar en el diseño, desarrollo, fabricación y validación de monoplazas de competición, aplicando sus conocimientos en un entorno real de ingeniería.

El último modelo desarrollado por el equipo, el ART-27D, irá más allá de los circuitos en los que compite habitualmente para acercarse a distintos municipios de la provincia. Lo hará de la mano de la Diputación de Sevilla, que incorpora este proyecto a su apuesta por "acercar a los jóvenes sevillanos referentes de innovación y tecnología, mostrarles las oportunidades de formación y desarrollo profesional que existen en su propio entorno y dar a conocer, a través de una experiencia real, nuevas soluciones aplicadas a la movilidad sostenible".

Como primera escala, el ART-27D ha aparcado este viernes en el patio de la Diputación de Sevilla, donde el presidente, Javier Fernández, y la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, han presentado la colaboración entre ambas instituciones, acompañados por integrantes de ARUS Andalucía Racing Team.

La colaboración contempla una aportación de 30.000 euros por parte de la Diputación, a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, destinada a contribuir a la actividad del equipo e incorporar una vertiente divulgativa.

Según han indicado ambas instituciones, permitirá trasladar el proyecto a cuatro municipios, El Viso del Alcor, El Palmar de Troya, Pedrera y Olivares, donde sus componentes llevarán a cabo actividades de sensibilización y transmisión de conocimiento en materia de movilidad urbana sostenible, bajo el lema 'El futuro toma impulso. Talento universitario para una movilidad sostenible'.

La elección responde a que estas localidades cuentan con planes municipales contra el cambio climático, lo que conectará las actividades con las actuaciones que los propios municipios desarrollan en materia de transición energética y sostenibilidad.

Las sesiones se desarrollarán en torno a los centros educativos, entre diciembre de 2026 y el primer trimestre de 2027. Por los cuatro municipios pasarán distintos miembros del equipo, con especial protagonismo de los que proceden de la provincia.

ARUS reúne a estudiantes de Sevilla capital y de localidades como Casariche, Los Palacios y Villafranca, Guillena, La Luisiana, Écija, Umbrete o Pilas, entre otras del Aljarafe. Su participación permitirá acercar al alumnado referentes próximos y mostrar cómo los conocimientos adquiridos en la Universidad pueden convertirse en proyectos tecnológicos concretos.

UNA APUESTA POR EL FUTURO Y POR EL DESARROLLO DEL TALENTO

Tras el acto con el que se ha oficializado el convenio de colaboración, el presidente de la Diputación, ha recordado cómo en uno de sus primeros actos como tal le presentaron este proyecto y que, sobre los aspectos técnicos, le impresionó la "emoción y la ilusión" de sus impulsores.

"Debemos mirar al futuro y pensar que la clave de Sevilla y de la marca Sevilla está en el desarrollo del talento de nuestros jóvenes, en una provincia donde cada uno desarrolle lo que tiene y se dedique a lo que quiere dedicarse", ha insistido, para subrayar que, detrás de este proyecto y de otros como este "está también la marca Sevilla".

"Tenemos la obligación moral con nuestra tierra, con nuestra gente, de contribuir a desarrollar el talento, podemos desarrollarlo. Por eso las instituciones, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la propia Diputación de Sevilla, tienen que dar un paso más y, a sus competencias de siempre, añadir la capacidad de generar un marco para colaborar y ayudar, para poner nuestros granitos de arena, sin perder de vista qué somos, para que aquellos que tienen esa capacidad, esa ilusión y ese conocimiento puedan desarrollar proyectos como este".

El presidente ha concluido dando la enhorabuena a todos los implicados en el proyecto, sobre todo a los estudiantes que integran el equipo: "Sois los verdaderos protagonistas de que este vehículo, de que este proyecto y esta ilusión sean una realidad".

Por su parte, la rectora ha subrayado la importancia de colaborar con instituciones como la Diputación de Sevilla. "Esto es hacer universidad y promover que, a través de la innovación, se contribuya tanto al desarrollo de proyectos tecnológicos como el prototipo de competición de ARUS, como al desarrollo territorial", ha explicado.

También ha recordado que el equipo ARUS ofrece al alumnado "un aprendizaje que va más allá de lo técnico: les enseña a escuchar, a defender sus ideas con argumentos y a desarrollar competencias como la comunicación y la elaboración de un plan de negocio". A su juicio, "es una auténtica escuela de vida que acerca la experiencia universitaria a la realidad profesional" y que ahora se acerca la provincia.

Este apoyo al proyecto ARUS, como referente divulgativo, se une a otras medidas de la Diputación para avanzar hacia una movilidad más sostenible, como la elaboración y aprobación del Plan de Movilidad Sostenible de la Provincia de Sevilla, un documento de diagnóstico que pretende servir de apoyo y referencia a los municipios en sus respectivos planes de movilidad urbana.

INGENIERÍAAPLICADA Y FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR

El ART-27D, protagonista del acto celebrado en la Diputación, es el monoplaza que ARUS desarrolla para la temporada 2026/27. Cuenta con propulsión eléctrica, tracción a las cuatro ruedas y un monocasco de fibra de carbono.

También incorpora el trabajo del equipo en sistemas de conducción autónoma, electrónica, control y telemetría, junto con desarrollos específicos en dinámica vehicular, aerodinámica, suspensión y transmisión. El vehículo es el resultado de una evolución tecnológica de más de una década.

ARUS incorporó su primer monoplaza eléctrico en 2018 y presentó en 2024 el primer vehículo autónomo diseñado y construido íntegramente en Andalucía. En 2025 añadió un monocasco de fibra de carbono y la tracción a las cuatro ruedas, mientras que esta temporada trabaja, además, en el desarrollo de su primer monoplaza de hidrógeno, una línea de innovación vinculada a las tecnologías de movilidad sostenible.

El respaldo de la Diputación permitirá al equipo continuar avanzando en este proyecto de alta exigencia tecnológica y formativa, en el que los estudiantes afrontan las distintas fases del desarrollo de los vehículos, desde el diseño y la fabricación hasta las pruebas, la validación y la competición.

Su trabajo abarca también ámbitos como la gestión de proyectos, la planificación, las relaciones con empresas y la comunicación, en una experiencia que conecta la formación universitaria con los retos de la ingeniería y la industria.

La competición es otra dimensión de esta actividad. En Formula Student Spain 2026, el equipo obtuvo podios en las pruebas de Cost y Business, dentro de una trayectoria que combina desarrollo tecnológico, formación y participación en competiciones nacionales e internacionales.

Las actividades en los municipios permitirán trasladar parte de esa experiencia al alumnado y utilizar el propio monoplaza para acercar conceptos relacionados con la movilidad sostenible, la electrificación y la transición energética.