Colau invita a Rufián a entrar en Frente Amplio y le pide ejercer "su liderazgo" para unir a las izquierdas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha manifestado que las puertas de Frente Amplio están "abiertas" para el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y le ha pedido que ejerza su "responsabilidad" y "liderazgo" para poder unir a toda la izquierda a las elecciones generales del 29N.

"Estamos absolutamente abiertos desde el Frente Amplio a que Gabriel Rufián pueda sumar ese liderazgo para acabar de ayudar a unir toda esa izquierda y que, efectivamente, Podamos cumplir con la demanda de la ciudadanía que es que haya una única propuesta en las próximas elecciones por parte de la izquierda", ha declarado en declaraciones de 'La Sexta', recogidas por Europa Press.

Colau, que ha sido propuesta también como candidata de Frente Amplio a la Presidencia, ha dicho que hace este llamamiento al republicano a título personal, sin poner fechas límite, dejando claro que ella estará en el lugar que corresponda porque le es indiferente el puesto en la lista y que estará en el lugar que sea más útil. Eso sí, ha avisado que faltan siete días para cerrar coaliciones y hay que dejar de "marear la perdiz".

PUEDE UNIFICAR A LA IZQUIERDA ESTATAL

Por tanto, ha prometido al actual portavoz de ERC que está dispuesta a ayudarle "si se decide a no solo poder ser candidato por Cataluña, sino ejercer ese liderazgo también para unificar esa izquierda a nivel estatal".

Todo ello bajo un contexto en el que el portavoz de ERC en el Congreso afirmó este jueves que quiere representar a ERC acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas. "Y lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera", sostuvo en redes sociales después de trascender que el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, está recogiendo avales como candidato para formar parte de las listas de ERC a las generales, como posible alternativa al actual diputado.

Aparte de Colau la co-coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado en TVE que Rufián es un "activo electoral inmenso" y, por supuesto, tendrán los "teléfonos encendidos" por si quiere al final estar en Frente Amplio.

Mientras, la exalcaldesa de Barcelona que ella no va a entrar en aspectos internos de ERC y que es muy respetuosa con la vida orgánica del partido independentista, que ha rechazado la opción de las alianzas con proyectos como Frente Amplio.

ES UN MOMENTO HISTÓRICO

Pero dicho esto, sí ha apelado directamente a Rufián que se ha significado, a título personal, como partidario de que haya una única papeleta de la izquierda que sirva para frenar el avance de las derechas. Por ejemplo, ha destacado que ella estaba alejada de la política institucional y que, ante este momento "histórico", se ha puesto a disposición de un proyecto "amplio y unitario", en alusión a Frente Amplio, que permita tener una única propuesta de izquierda.

Por eso, ha dejado claro que las "puertas del Frente Amplio están totalmente abiertas" para Rufián, que ha sido de los "más lúcidos en defender esa idea" de una única candidatura a la izquierda del PSOE y, por tanto, le insta a ejercer ese liderazgo para unir a todas las izquierdas, también las de ámbito estatal, para que "no se pierda ni un solo voto".

"A mí me está pasando estos días que cuando ha salido mi nombre de los posibles nombres de esa candidatura unitaria, mucha gente me dice 'Sí, muy bien, pero también con Gabriel Rufián' y yo digo 'Claro que sí'", ha enfatizado la exalcaldesa de Barcelona, quien ha deslizado que evidentemente ha estado en contacto con él.

TAMBIÉN TIENE QUE ESTAR IRENE MONTERO

También ha reflexionado que este proyecto unitario de Frente Amplio tiene que contar con "diferentes caras" para que sean "más visibles", invitando a todas las formaciones a formar parte de una mesa común de negociación para conseguir un acuerdo de "ir todas a una y derrotar a la derecha y a la extrema derecha".

Colau ha manifestado que no concibe otro escenario que no sea incluir también a Podemos en esa candidatura de unidad y está convencida de que la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, también tiene que estar dentro de Frente Amplio.

"Doy por hecho que tiene que estar Irene Montero, que esperemos que pueda estar Gabriel Rufián y que estemos todas las formaciones de izquierda", ha reafirmado para insistir en que ese es el mandato de la ciudadanía para concurrir bajo un programa de mínimos, porque hay espacio para todo el mundo encuentro su papel y su lugar.