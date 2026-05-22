La Diputación tilda de "excelente" la nueva temporada del Maestranza y valora el "arraigo y fidelidad" de los sevillanos

El presidente de la Diputación, en la presentación de la nueva temporada del Maestranza. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su presidente, Javier Fernández, ha calificado de "excelente" la nueva programación de la temporada del Teatro de la Maestranza 2026/27, que ha sido presentada este viernes en un acto oficial presidido por la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, en calidad de presidenta del Consejo Rector, que ha contado con la presencia, entre otros, del director del espacio escénico, Javier Menéndez, y del portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, entre otros.

Fernández ha ratificado "el firme compromiso" de la Diputación con el sostenimiento y proyección del espacio, al tiempo que ha felicitado expresamente a todos los agentes implicados "en el diseño de una programación excelente".

El mandatario provincial ha remarcado que la institución que preside fue "pieza clave" en la fundación del teatro, que ha recién cumplido 35 años como referente de la lírica y la ópera, y ha celebrado que el 35% de su público proceda de la provincia. "Toca felicitar a todo su equipo directivo y técnico que lo convierten en referencia cultural en Sevilla, Andalucía y España; también hay que hacer extensible esta enhorabuena a su director por valorar una programación de primer nivel".

El presidente ha recordado que la Diputación "no solo participa como un propietario más de este edificio, sino que en su día tuvimos mucho que ver en la construcción y en la participación de lo que hoy significa el gran corazón cultural de la capital de Sevilla, por ende, también de la provincia".

Bajo el lema 'Amor en vivo', la nueva temporada 2026-2027 se configura como un "hilo invisible" que conecta "la emoción del espectador con las tablas a través de un abanico espectacular de disciplinas". "Una ciudad como Sevilla y toda su provincia tiene que tener una oferta cultural a la altura", ha aseverado Fernández.

Fernández ha defendido que la política cultural no es un gasto sino una gran inversión y, por tanto, el desarrollo de la cultura "lleva implícito el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento propio de la ciudadanía". En este contexto de la presentación de la nueva programación, el presidente de la Diputación ha subrayado que, "como complemento a la aportación al Maestranza, se ha puesto en marcha la construcción de seis teatros en la provincia".

"Con ello, se pretende conseguir llevar a cada rincón y a cada municipio una programación de nivel. No se puede entender Sevilla sin la cultura y la cohesión de la provincia depende, también, de una adecuada cohesión cultural: esa es nuestra labor, la de coser Sevilla", ha concluido.

PROGRAMACIÓN DE LA NUEVA TEMPORADA

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha presentado este viernes, 22 de mayo, la programación de su nueva temporada 2026/27, con propuestas de grandes títulos como 'Rigoletto', de Guiseppe Verdi, y 'La bohème', de Giacomo Puccini, y recitales de estrellas de la lírica como Ainhoa Arteta. Además, acogerá los tradicionales conciertos de Navidad y de Año Nuevo, por parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), el espectáculo 'La Pasión según San Mateo', de Johann Sebastian Bach, y la obra de Anderesen 'El patito feo' destinada al público infantil.

El coliseo del Paseo Colón se suma, además, a la conmemoración del centenario de la Generación del 27 con el estreno de la ópera 'Bodas de Sangre', de Manuel Busto. El Maestranza también prevé actuaciones de artistas andaluces de la talla de Javier Perianes, Pablo Heras-Casado y Tomatito.