Una docena de bomberos del Consorcio de Sevilla participa en una jornada sobre emergencias en plantas solares

Bomberos del Consorcio en una actividad de formación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de profesionales del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha participado en una jornada técnica en la planta fotovoltaica PFV Guillena, ubicada en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos, para impulsar la formación especializada y dar respuesta a los nuevos escenarios de emergencia que pueden producirse en la provincia.

Según ha remarcado la institución provincial en una nota de prensa, en la actividad han participado doce bomberos de los parques de La Rinconada, Santiponce y Cantillana, además del Jefe de Parque de La Rinconada y el Jefe Operativo del Consorcio. La empresa ha impartido una formación específica que ha combinado una sesión teórica en aula con un recorrido por las diferentes instalaciones de la planta.

Durante la jornada, los profesionales del Consorcio han profundizado en los protocolos de actuación que requieren este tipo de emergencias. Así, se han abordado aspectos como el reconocimiento inicial de la instalación para identificar si el incendio afecta a la zona de corriente continua, a la corriente alterna o a la vegetación circundante; los procedimientos de corte y aislamiento seguro de la instalación eléctrica; las distancias de seguridad que deben respetarse durante las labores de extinción y la importancia de mantener libres los pasillos y vías de acceso para facilitar la evacuación y el trabajo de los equipos de emergencia.

Asimismo, la visita ha permitido conocer las medidas de prevención y autoprotección que incorporan estas infraestructuras para facilitar la intervención de los servicios de emergencia, entre ellas los planes de autoprotección, el mantenimiento y desbroce de la vegetación para reducir el riesgo de propagación de incendios y la correcta señalización de los distintos elementos eléctricos y puntos de corte de la instalación.