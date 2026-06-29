Rusia rechaza el enfoque de "ultimátum" de Alemania, Francia y Reino Unido respecto a la guerra en Ucrania

Archivo - El viceministro de Exteriores ruso, Mijail Galuzin. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han rechazado este lunes lo que consideran un enfoque de "ultimátum" que atribuyen a Alemania, Francia y Reino Unido respecto a la guerra en Ucrania.

En declaraciones a la cadena RTVI, el viceministro de Exteriores ruso, Mijail Galuzin, ha incidido en que el encuentro mantenido con los embajadores de Francia, Reino Unido y Alemania hace una semanas fue "sustantivo" si bien ha denunciado que estos tienen un enfoque basado en "ultimátum", por lo que ha insistido en que el fin de la guerra pasa por abordar las "raíces del conflicto".

"Estos enfoques, lamentablemente, son similares a un ultimátum y nos resultan inaceptables. Se inscriben en el espíritu de la denominada 'Declaración de Londres' emitida por los tres países tras su reunión con (el presidente ucraniano) Volodimir Zelenski", ha afirmado.

Según ha insistido Galuzin, este lenguaje es "inviable", algo que hizo llegar a los representantes diplomáticos europeos en Moscú. "Estrictamente hablando, se hizo saber a mis interlocutores que el lenguaje de ultimátum, precisamente el utilizado en la declaración de Londres en relación con Rusia, es inviable e inaceptable a priori", ha indicado.

El viceministro de Exteriores ruso recibió a los embajadores Nicolas de Rivière, Nigel Casey y Alexander Lambsdorff en una reunión el pasado 11 de junio, que duró aproximadamente una hora y media y del que trascendieron pocos detalles.

En todo caso, se trata de un acercamiento de estas naciones europeas a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania cuando crece en Europa el debate sobre nombrar un negociador que pueda implicarse en unas conversaciones de paz entre Kiev y Moscú.