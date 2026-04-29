Estepa y Guillena se incorporan formalmente a la Junta General del Consorcio de Bomberos de Sevilla

Celebración de la Junta General del Consorcio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha celebrado este miércoles una junta general, en la que por primera vez han estado representados con sus respectivos alcaldes los ayuntamientos de Estepa y Guillena, tras su adhesión formal al organismo, entidad local de cooperación de carácter voluntario y asociativo, de la que ya forman parte más de 50 consistorios, junto a la Diputación.

Durante la sesión, que ha estado presidida por el diputado Gonzalo Domínguez, vicepresidente del Consorcio, se ha aprobado la concesión de honores y distinciones al personal operativo, conforme a la propuesta elevada tras el fallo unánime del jurado técnico. Se trata de la tercera vez que se conceden estos premios, en un acto cuya fecha será comunicada próximamente, informa en una nota de prensa.

El premio a la 'Mejor Intervención del año' ha sido otorgado al rescate de un bombero accidentado en el interior de una vivienda incendiada en Osuna, una actuación marcada por la rápida respuesta y el riesgo asumido por el cabo José Manuel Liébanas Ibáñez, que logró localizar y poner a salvo a su compañero en condiciones extremas.

El jurado ha concedido menciones especiales a otras actuaciones destacadas, entre ellas el incendio en un gimnasio en Castilleja de la Cuesta, por la coordinación de múltiples parques en un contexto de altas temperaturas; el rescate de un trabajador atrapado en una máquina industrial en Mairena del Aljarafe, por la complejidad técnica y la precisión de la intervención; y el incendio en el polígono industrial La Red, en Alcalá de Guadaíra, por su magnitud y la amplia movilización de efectivos.

En la categoría de 'Trayectoria profesional', el reconocimiento ha recaído en Francisco Escalona Fernández, valorando su dedicación y compromiso a lo largo de su carrera, mientras que Pedro Jaime Díaz Navarro ha recibido una mención especial. La junta general ha acordado igualmente conceder una mención especial colectiva a los operadores y operadoras de emergencias del sistema provincial de bomberos, en reconocimiento a su labor esencial en la gestión y coordinación de las intervenciones.

OTROS ASUNTOS

Además, en la sesión se han aprobado distintas medidas de carácter administrativo y procedimental para impulsar y reforzar al Consorcio, de forma paralela al importante esfuerzo que se está realizando por mejorar la dotación de equipos y aumentar la plantilla para un servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento más moderno, cohesionado y que dé una respuesta eficaz a todos los territorios.

También se ha aportado un informe del gerente del Consorcio, Armando Gutiérrez, sobre medidas adoptadas en lo que va de año, entre las que se encuentran, el refuerzo de la plantilla y de la estructura del servicio.

El Presupuesto de 2026 contempla la creación de 47 nuevas plazas de personal operativo, a las que se suman las 21 previstas en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo actualmente en negociación, que incluye nuevos puestos de mando, segunda actividad y refuerzo de la estructura operativa.

Asimismo, se ha procedido al nombramiento de 12 bomberos y bomberas por acumulación de tareas, junto con la activación de la bolsa de empleo temporal, que permitirá la incorporación de más de 30 nuevos efectivos en régimen de interinidad.

A ello se añade el avance en los procesos de integración y transferencia de parques de bomberos, así como la puesta en marcha de nuevos recursos, como la próxima apertura del parque de Aznalcóllar.

En materia de infraestructuras, se han impulsado actuaciones relevantes, como la inminente reforma del parque de Sanlúcar la Mayor, la finalización del parque de Morón o el avance en nuevos proyectos en distintos puntos de la provincia. A ello se suma el apoyo económico a los municipios integrados, con una línea de subvenciones ya abonada en su totalidad, destinada a la mejora de instalaciones; y el esfuerzo inversor en la modernización del parque móvil.