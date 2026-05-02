Detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer en Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer la mañana de este sábado en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha informado el cuerpo en un comunicado.

El 112 ha recibido el aviso cerca de las 11.00 horas en el que se advertía que un hombre había herido a una mujer y había huido del lugar de los hechos, al cual se han desplazado dotaciones de Mossos y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no han podido salvarle la vida a la víctima.

El presunto autor ha sido posteriormente localizado y detenido, mientras que la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.