Transportes asegura que al puente del Centenario en Sevilla le queda "menos de un 10% de obra y garantiza la seguridad

Archivo - Imagen de las obras del puente del Centenario - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado este viernes que a la obra del puente del Centenario le queda "menos de un 10%" y que "la seguridad de la infraestructura está plenamente asegurada" pese a la rescisión del contrato por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de los trabajos.

Así lo ha manifestado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press. "La obra no se va a paralizar ni abandonar en ningún caso. Estamos en un ámbito estrictamente contractual. Una empresa puede no estar de acuerdo con un modificado y rescindir el contrato, pero todo lo demás se mantiene", ha argumentado.

El secretario de Estado asegura que hay "plena garantía de seguridad del puente". "Se está insistiendo desde una posición frívola en que la seguridad está en peligro. La seguridad es absoluta y la garantizan los técnicos del Ministerio", ha señalado. En esta línea, ha remarcado: "Si no fuera así, el puente no estaría abierto al tráfico".

Santano ha explicado, por último, que la empresa sigue trabajando y que "no se ha fijado una fecha concreta para su salida". Entre las actuaciones pendientes, ha confirmado, está la instalación de los nuevos tirantes, una intervención "clave que permitirá habilitar un carril adicional". Desde el punto de vista la movilidad, el secretario de Estado afirma que "las incidencias serán nulas" y la circulación "no se verá afectada".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), pedía este jueves el "cese fulminante" del ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de la paralización de las obras en el puente del Centenario, que ha calificado de un "nuevo fiasco". "Los sevillanos no pueden pagar el pato de lo que están haciendo", expresaba tras conocerse que la UTE encargada de la obra ha renunciado, "lo que supone un nuevo jarro de agua fría para los miles de sevillanos que a diario tienen que sufrir los atascos que esta vía genera y cuyas obras deberían haber estado termninadas en 2023".

En la misiva remarca que, para hablar de esta y otras necesidades de infraestructuras, ha solicitado "en multitud de ocasiones" una reunión con el citado Ministerio, "encontrando hasta ahora la negativa a concederme una cita e incluso el bloqueo en redes sociales por insistirle".

Sanz abunda en la idea de que los sevillanos "no se merecen unas infraestructuras que no están a la altura de la capital de Andalucía y la cuarta ciudad de España". "Supongo que en estos días de campaña por las elecciones andaluzas vendrá a Sevilla. Le invito a atravesar en coche en hora punta el Centenario, y quizás así entienda la perentoria necesidad de terminar esta obra cuanto antes". La carta termina con la solicitud de una reunión con el presidente del Ejecutivo central para tratar este tema y "otros asuntos vitales" para la ciudad y su area metropolitana.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que ha utilizado el mismo calificativo para referirse a la paralización de los trabajos, al tiempo que ha apuntando que el coste inicial de las obras se ha "multiplicado y encarecido", de manera que "nos va a costar mucho más dinero al conjunto de los contribuyentes", mientras que "va a terminarse mucho más tarde de lo que estaba previsto".

Moreno ha añadido que es "sonrojante" lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación: "Que la trama de Koldo, Ábalos y compañía, y no vemos quiénes más, también han querido participar en mordidas con esta gran infraestructura".