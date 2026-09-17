Evolución positiva de la provincia de Sevilla en el segundo trimestre con casi un 4% menos de desempleo

Archivo - Una mujer sale de una de una oficina del SAE en una foto de recurso - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la economía de la provincia de Sevilla durante el segundo trimestre de 2026 mantiene resultados positivos en los principales indicadores socioeconómicos. Entre ellos, destacan el aumento interanual de la ocupación, con un crecimiento del 3,58%, y la disminución del desempleo (-3,85%). Paralelamente, la afiliación a la Seguridad Social crece un 2,08%, mientras que el paro registrado en el Servicio Público de Empleo desciende un 8,75% respecto al segundo trimestre de 2025.

Estos resultados se recogen en el Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla, elaborado por Prodetur, que reúne los principales indicadores de coyuntura económica y social del territorio. La publicación correspondiente al segundo trimestre de 2026 constituye la edición número 56 de este informe, tal como informa la Diputación en una nota de prensa.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan un incremento interanual de la ocupación del 3,58%, hasta situarse en torno a las 850.000 personas ocupadas en la provincia durante el segundo trimestre de 2026. Este crecimiento supone algo más de 29.000 ocupados más en Sevilla en un año. Asimismo, la población activa se sitúa en 977.129 personas, con un crecimiento interanual del 2,54%.

La evolución positiva del empleo también se refleja en los hogares. En concreto, el 80,5% de los hogares con población activa cuenta con todos sus miembros ocupados, 1,12 puntos porcentuales más que en el segundo trimestre de 2025. Al mismo tiempo, disminuye en 0,68 puntos el peso de los hogares con todos sus miembros activos en desempleo. En cuanto a la estabilidad del empleo, ocho de cada diez personas asalariadas cuentan con un contrato indefinido, un indicador que registra un crecimiento interanual próximo al 4%.

Paralelamente, la tasa de temporalidad disminuye en 0,71 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento interanual de la ocupación beneficia tanto al empleo masculino como al femenino, con incrementos del 4,35% y del 2,68%, respectivamente, en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Por sectores de actividad, destacan los crecimientos de la agricultura, con una variación positiva interanual del 32,3%; la construcción, con un incremento del 20,17%; y los servicios, con un aumento del 2,39%, siendo este último el sector que continúa concentrando la mayor parte del empleo provincial.

DATOS DE DESEMPLEO

En cuanto al desempleo, el segundo trimestre de 2026 registra un descenso interanual del paro, según los datos de la EPA, del -3,85% respecto al mismo trimestre de 2025. Esta evolución sitúa la tasa de paro en el 13%, casi un punto porcentual menos que un año antes.

El descenso es especialmente significativo entre las mujeres, con una reducción interanual del desempleo del 10,18%. Por su parte, los registros del Servicio Público de Empleo confirman la evolución favorable del mercado laboral, con una disminución interanual del paro registrado (-8,75%) durante este periodo.

Asimismo, la contratación aumenta un 2,05% respecto al segundo trimestre del año anterior. La afiliación media a la Seguridad Social alcanza las 852.398 personas en el segundo trimestre de 2026, un 2,08% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone más de 17.000 afiliaciones adicionales.

En el segundo trimestre de 2026, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia de Sevilla asciende a 56.874, lo que supone un crecimiento del 0,6 % respecto al mismo trimestre de 2025. En cuanto al tamaño empresarial, durante el segundo trimestre de 2026 aumentan las empresas de la mayoría de los tramos de trabajadores en términos relativos, salvo aquellas que cuentan con uno o dos empleados y las que tienen entre 50 y 99 trabajadores, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Destacan los incrementos registrados en las empresas con entre 20 y 49 trabajadores, que crecen un 5,01%; las que cuentan con entre 100 y 249 trabajadores, con un aumento del 7,67%; y las de más de 250 trabajadores, que registran un crecimiento interanual del 7,93%.

Por sectores de actividad, conviene señalar que la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social ha modificado su serie con la publicación de la nueva CNAE25, por lo que los datos desde enero de 2026 no son comparables con los de periodos anteriores.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y NATURALEZA JURÍDICA

En cuanto a la distribución por actividad económica, la mayoría de las empresas pertenecen al sector servicios, que representa el 75,11% del total. Dentro de este sector, los mayores porcentajes corresponden al comercio al por mayor y al por menor (28,22 %), la hostelería (16,82%), otros servicios (10,05%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (9,44%).

Respecto a la naturaleza jurídica de las empresas, las sociedades de responsabilidad limitada son las únicas que registran un incremento respecto al segundo trimestre del año anterior, con un crecimiento del 2,86%, equivalente a 848 empresas más.

CIFRAS POSITIVAS EN TURISMO

Al igual que en periodos anteriores, la actividad turística mantiene una evolución positiva durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. En este sentido, el número total de viajeros aumenta un 10,2%, mientras que las pernoctaciones se incrementan un 11,18% respecto al primer semestre de 2025.

Por otra parte, se mantiene la fortaleza de la demanda tanto de turistas residentes en España como de no residentes que se alojan en los establecimientos turísticos de la provincia de Sevilla. En los hoteleros, el primer semestre de 2026 mantiene la tendencia positiva que el turismo provincial viene mostrando desde comienzos de 2022.

Así, los principales indicadores de demanda presentan variaciones interanuales positivas tanto en el número de viajeros (4,89%) como en el de pernoctaciones (6,76%). De igual modo, en el conjunto de los establecimientos extrahoteleros, la comparación entre el primer semestre de 2026 y el mismo periodo de 2025 refleja aumentos tanto en el número de viajeros como en las pernoctaciones, con incrementos del 39,7% y del 27,24%, respectivamente.

DATOS EN MATERIA DE VIVIENDA

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP), durante el segundo trimestre de 2026 se registraron en la provincia de Sevilla un total de 6.288 contratos de compraventa de vivienda, 211 más que en el mismo trimestre de 2025.

De este modo, las transmisiones de vivienda continúan mostrando valores positivos un trimestre más, con una tasa de variación interanual del 3,47%, prolongando la tendencia de crecimiento observada desde hace más de un año y medio. Atendiendo al régimen de protección, la compraventa de vivienda libre registra un incremento interanual del 7,20%, mientras que las operaciones correspondientes a vivienda protegida disminuyen un 18,12%.

Por último, según el estado de la vivienda, durante el segundo trimestre de 2026 aumentaron tanto las operaciones de compraventa de vivienda nueva como de segunda mano. En concreto, las viviendas de nueva construcción registraron un incremento del 5,13%, mientras que las de segunda mano crecieron un 2,93% en términos interanuales.