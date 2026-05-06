El festival de rock de El Castillo de las Guardas (Sevilla) se aplaza al 13 de junio por las lluvias previstas

Archivo - El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y miembros del gobierno provincial, visitan El Castillo de las Guardas, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El festival de rock Norte-Sur ya tiene nueva fecha para su desembarco en El Castillo de las Guardas: el 13 de junio. Tras la suspensión de la cita prevista para este sábado, 9 de mayo, debido a una previsión meteorológica que arroja un 100% de probabilidad de lluvia, la Diputación, en consenso con el Ayuntamiento, ha fijado la fecha definitiva para la celebración del festival.

Esta decisión responde a un ejercicio de responsabilidad para evitar riesgos innecesarios. Dado que el festival se desarrolla íntegramente en el exterior (Plaza de toros) y cuenta con un horario que se extiende desde media mañana a la medianoche, unas diez horas de duración, "las inclemencias del tiempo impedirían el correcto desarrollo de los conciertos, las degustaciones gastronómicas y los talleres infantiles", informa la Diputación en una nota de prensa.

El objetivo prioritario es garantizar que los asistentes disfruten de la experiencia en las mejores condiciones de confortabilidad y seguridad, así como los artistas y el personal empleado para el desarrollo del evento. Para ampliar toda la información sobre este cambio de fecha, las personas interesadas pueden acceder a la web oficial del festival: 'https://festivalnortesur.com/' y redes sociales.

Sobre este ajuste en el calendario, el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha subrayado que este evento es una "propuesta viva que se adapta por el bien común y para asegurar el éxito rotundo de la convocatoria". "Nuestra prioridad es llevar la cultura a la provincia con las mejores garantías técnicas y de seguridad", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de la localidad y también diputado provincial, Gonzalo Domínguez, ha destacado la coordinación entre administraciones y trabajar "de forma estrecha" con la Diputación para ofrecer una solución inmediata y cerrar esta nueva fecha. "Lo primero es el bienestar de nuestros vecinos, visitantes, artistas y todo el personal implicado en el evento, para disfrutar de la música rock como se merece, sin que el tiempo sea un impedimento".

SIN CAMBIOS EN EL CALENDARIO DEL FESTIVAL

El aplazamiento de esta primera parada no afecta al resto del calendario del festival. De este modo, la próxima cita tendrá lugar, tal y como estaba previsto, el sábado 16 de mayo en La Roda de Andalucía. La Caseta Municipal será el escenario donde la música y la convivencia continúen su camino con un cartel encabezado por La Frontera y en el que también actuarán Guadalupe Plata, Calibre 91,Terral, Tocando Techo y Rock Star for Kids, para los más pequeños.

Tanto la Diputación como el Ayuntamiento iniciarán desde este miércoles una campaña de difusión para informar de la nueva fecha del 13 de junio en El Castillo de las Guardas, invitando a toda la provincia a marcar este día en el calendario para disfrutar de una jornada de música, gastronomía y ocio en familia en un entorno único.